В Челябинске задержали 36-летнего водителя такси, которого подозревают в убийстве 24-летней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«В Челябинске задержан водитель такси, обвиняемый в убийстве пассажирки. Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства.
Мать погибшей обратилась в полицию 22 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Она рассказала, что дочь перестала выходить на связь и не приехала на работу.
Оперативники смогли по камерам видеонаблюдения отследить момент, когда девушка уехала от одного из заведений на такси и установить личность подозреваемого. «В результате оперативно-розыскных мероприятий и проведенных следственных действий 36-летний подозреваемый был задержан. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания, которые при проверке не нашли своего подтверждения», — отметили в ведомстве.
Между пассажиркой и водителем произошла интимная близость, сообщил URA.RU источник. Потом возник возник конфликт, и водитель около остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе города Челябинск задушил девушку руками. После тело вывез в лес и закопал. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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