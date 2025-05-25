25 мая 2025

Таксиста, убившего пассажирку, задержали в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Решается вопрос об избрании меры пресечения
Решается вопрос об избрании меры пресечения Фото:

В Челябинске задержали 36-летнего водителя такси, которого подозревают в убийстве 24-летней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«В Челябинске задержан водитель такси, обвиняемый в убийстве пассажирки. Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства.

Мать погибшей обратилась в полицию 22 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Она рассказала, что дочь перестала выходить на связь и не приехала на работу.

Оперативники смогли по камерам видеонаблюдения отследить момент, когда девушка уехала от одного из заведений на такси и установить личность подозреваемого. «В результате оперативно-розыскных мероприятий и проведенных следственных действий 36-летний подозреваемый был задержан. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания, которые при проверке не нашли своего подтверждения», — отметили в ведомстве.

Между пассажиркой и водителем произошла интимная близость, сообщил URA.RU источник. Потом возник возник конфликт, и водитель около остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе города Челябинск задушил девушку руками. После тело вывез в лес и закопал. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

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В Челябинске задержали 36-летнего водителя такси, которого подозревают в убийстве 24-летней пассажирки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «В Челябинске задержан водитель такси, обвиняемый в убийстве пассажирки. Возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного части первой статьи 105 УК РФ (убийство)», — сообщила пресс-служба ведомства. Мать погибшей обратилась в полицию 22 мая, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. Она рассказала, что дочь перестала выходить на связь и не приехала на работу. Оперативники смогли по камерам видеонаблюдения отследить момент, когда девушка уехала от одного из заведений на такси и установить личность подозреваемого. «В результате оперативно-розыскных мероприятий и проведенных следственных действий 36-летний подозреваемый был задержан. Мужчина пытался ввести следствие в заблуждение, давал несоответствующие действительности показания, которые при проверке не нашли своего подтверждения», — отметили в ведомстве. Между пассажиркой и водителем произошла интимная близость, сообщил URA.RU источник. Потом возник возник конфликт, и водитель около остановки «ЗАО Пластик» в Курчатовском районе города Челябинск задушил девушку руками. После тело вывез в лес и закопал. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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