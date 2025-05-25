Мэр Челябинска Лошкин поручил убрать граффити с фасада здания на набережной

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил привести в порядок состояние фасада здания по улице 8 Марта, расположенного на Набережной в центре города. Среди главных проблем Лошкин отметил большое количество граффити и частичное остекление, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.
«Это готовый объект, и я поручал Калининскому району найти собственника, чтобы привести фасад здания в порядок. Там много граффити, возможно, есть проблемы с остеклением. Велась работа с правообладателем, чтобы он исправил изуродованный вид здания», — сказал Лошкин.
По мнению мэра, текущий вид здания портит центр города и требует немедленного вмешательства. Он подчеркнул, что здание должно соответствовать общему облику города.
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