25 мая 2025

Мэр Челябинска Лошкин поручил убрать граффити с фасада здания на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин заявил, что беседа с собственником здания проводилась
Лошкин заявил, что беседа с собственником здания проводилась Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил привести в порядок состояние фасада здания по улице 8 Марта, расположенного на Набережной в центре города. Среди главных проблем Лошкин отметил большое количество граффити и частичное остекление, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии.

«Это готовый объект, и я поручал Калининскому району найти собственника, чтобы привести фасад здания в порядок. Там много граффити, возможно, есть проблемы с остеклением. Велась работа с правообладателем, чтобы он исправил изуродованный вид здания», — сказал Лошкин.

По мнению мэра, текущий вид здания портит центр города и требует немедленного вмешательства. Он подчеркнул, что здание должно соответствовать общему облику города.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил привести в порядок состояние фасада здания по улице 8 Марта, расположенного на Набережной в центре города. Среди главных проблем Лошкин отметил большое количество граффити и частичное остекление, передает корреспондент URA.RU с аппаратного совещания в мэрии. «Это готовый объект, и я поручал Калининскому району найти собственника, чтобы привести фасад здания в порядок. Там много граффити, возможно, есть проблемы с остеклением. Велась работа с правообладателем, чтобы он исправил изуродованный вид здания», — сказал Лошкин. По мнению мэра, текущий вид здания портит центр города и требует немедленного вмешательства. Он подчеркнул, что здание должно соответствовать общему облику города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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