Ямалец убил собутыльника на почве личной неприязни

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом 26 мая сообщили в Пуровском межрайонном следственном отделе Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
По данным следствия, инцидент произошел 23 мая 2025 года. Двое мужчин распивали спиртное, между ними возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему знакомому ножевое ранение в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, уточнили в ведомстве.
В отношении задержанного суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия по сбору и закреплению доказательств.
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