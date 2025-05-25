25 мая 2025
24 мая 2025

Ямалец убил собутыльника на почве личной неприязни

© Служба новостей «URA.RU»
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Убийство произошло 23 мая в Тарко-Сале
Убийство произошло 23 мая в Тарко-Сале Фото:

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом 26 мая сообщили в Пуровском межрайонном следственном отделе Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данным следствия, инцидент произошел 23 мая 2025 года. Двое мужчин распивали спиртное, между ними возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему знакомому ножевое ранение в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, уточнили в ведомстве.

В отношении задержанного суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия по сбору и закреплению доказательств.

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В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело против местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом 26 мая сообщили в Пуровском межрайонном следственном отделе Следственного комитета России по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным следствия, инцидент произошел 23 мая 2025 года. Двое мужчин распивали спиртное, между ними возник конфликт на почве личной неприязни. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему знакомому ножевое ранение в грудь. От полученной травмы потерпевший скончался на месте, уточнили в ведомстве. В отношении задержанного суд по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят мероприятия по сбору и закреплению доказательств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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