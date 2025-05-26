Пашинян допустил изменения в конституции Армении для мира с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что лично инициирует изменения в основной закон Армении, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном.
«Мы должны отправить соглашение в Конституционный суд. Тут нет выбора <...>. Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», — сказал он на международном форуме Yerevan Dialogue.
МИД Армении 13 марта сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами и Ереван готов обсудить предложения по поводу места и сроков подписания документа. Пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил, что заключение соглашения возможно при выполнении ряда условий, включая прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в армянскую конституцию, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, Баку настаивает на официальном упразднении Минской группы ОБСЕ, которую в Азербайджане считают устаревшей структурой.
В Ереване отвергают обвинения со стороны Баку. При этом основные оппозиционные политические силы Армении назвали подготовку договора «капитуляцией режима Пашиняна». Армения и Азербайджан пока не опубликовали согласованную версию документа.
Пашинян готов изменить Конституцию ради мирного договора с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности инициировать изменения в Конституцию страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом он сообщил 26 мая на международном форуме Yerevan Dialogue, подчеркнув, что считает недопустимым упустить возможность заключения мира.
Причины возможных изменений в основной закон
Пашинян отметил, что текст соглашения будет направлен в Конституционный суд Армении. В случае, если высшая судебная инстанция сочтет договор несоответствующим действующему законодательству, премьер-министр намерен лично выступить с инициативой конституционной реформы. По его словам, это необходимо для реализации исторического шанса на мирное урегулирование отношений с Баку.
Условия Азербайджана и позиция Армении
Согласно заявлению МИД Армении от 13 марта, текст мирного договора согласован обеими сторонами, и Ереван готов обсуждать детали подписания. Однако Азербайджан выдвигает ряд условий, среди которых прекращение обстрелов на границе и внесение поправок в армянскую Конституцию, исключающих территориальные претензии к Баку. Кроме того, Баку требует официального упразднения Минской группы ОБСЕ, считая ее неактуальной.
Реакция оппозиции и общества
В Армении подготовка мирного соглашения вызывает острые споры. Крупнейшие оппозиционные силы критикуют действия правительства, называя их «капитуляцией режима Пашиняна». В то же время власти отвергают обвинения Баку в нарушениях и подчеркивают, что стремятся к долгосрочному миру в регионе.
Перспективы подписания соглашения
На данный момент стороны не опубликовали согласованный текст договора, а место и сроки подписания еще обсуждаются. Эксперты отмечают, что процесс остается сложным из-за многочисленных политических и юридических нюансов, а также давления со стороны оппозиции и международного сообщества.
Заключение
Заявление Пашиняна о возможной конституционной реформе подчеркивает серьезность намерений армянского руководства достичь мира с Азербайджаном. Однако реализация этих планов будет зависеть не только от внутреннего консенсуса, но и от готовности обеих сторон идти на компромиссы ради стабильности на Южном Кавказе.
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