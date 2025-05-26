«Битцевский маньяк» Пичушкин подал иск против ФСИН

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Судебное заседание по иску Пичушкина пройдет 29 мая Фото:

«Битцевский маньяк» (настоящее имя — Александр Пичушкин) обратился в суд с иском против Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил Замоскворецкий суд Москвы.

«В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А.Ю. к ФСИН России», — передает РИА Новости сообщение суда. Там отметили, что иск связан с оспариванием принятых решений органа. Подробности требований истца на текущий момент не разглашаются. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено дело, назначено на 29 мая.

Ранее Пичушкин, приговоренный к пожизненному заключению за совершение 49 убийств, обратился в суд с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», передает «360.ru».

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«Битцевский маньяк» (настоящее имя — Александр Пичушкин) обратился в суд с иском против Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил Замоскворецкий суд Москвы. «В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А.Ю. к ФСИН России», — передает РИА Новости сообщение суда. Там отметили, что иск связан с оспариванием принятых решений органа. Подробности требований истца на текущий момент не разглашаются. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено дело, назначено на 29 мая. Ранее Пичушкин, приговоренный к пожизненному заключению за совершение 49 убийств, обратился в суд с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», передает «360.ru».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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