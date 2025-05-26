Происшествия «Битцевский маньяк» Пичушкин подал иск против ФСИН 26 мая 2025 в 12:16 Размер текста - 17 + Судебное заседание по иску Пичушкина пройдет 29 мая Фото: Алексей Панов / РИА Новости «Битцевский маньяк» (настоящее имя — Александр Пичушкин) обратился в суд с иском против Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил Замоскворецкий суд Москвы. «В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А.Ю. к ФСИН России», — передает РИА Новости сообщение суда. Там отметили, что иск связан с оспариванием принятых решений органа. Подробности требований истца на текущий момент не разглашаются. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено дело, назначено на 29 мая. Ранее Пичушкин, приговоренный к пожизненному заключению за совершение 49 убийств, обратился в суд с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», передает «360.ru». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! «Битцевский маньяк» (настоящее имя — Александр Пичушкин) обратился в суд с иском против Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщил Замоскворецкий суд Москвы. «В суде зарегистрировано административное исковое заявление Пичушкина А.Ю. к ФСИН России», — передает РИА Новости сообщение суда. Там отметили, что иск связан с оспариванием принятых решений органа. Подробности требований истца на текущий момент не разглашаются. Судебное заседание, на котором будет рассмотрено дело, назначено на 29 мая. Ранее Пичушкин, приговоренный к пожизненному заключению за совершение 49 убийств, обратился в суд с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение. В настоящее время он отбывает наказание в исправительной колонии особого режима «Полярная сова», передает «360.ru». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям