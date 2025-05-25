25 мая 2025

В Пермском крае пропал шестилетний мальчик. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
25 мая в 12:00 он ушел на детскую площадку. Далее о его местонахождении ничего не известно
25 мая в 12:00 он ушел на детскую площадку. Далее о его местонахождении ничего не известно Фото:

В Кизеле (Пермский край) пропал шестилетний мальчик. Его зовут Марк Аглиуллин. 

«25 мая в 12:20 он ушел на детскую площадку. Далее о его местонахождении ничего не известно. Был одет в серый спортивный костюм. Синие ортопедические сандалии. Бело-красные носки», — сообщает telegram-канал Пермского поискового отряда волонтеров памяти Ирины Бухановой. 

Рост — 110-116 сантиметров, глаза карие, темно-русые волосы. Волонтеры просят позвонить нашедших Марка по телефону в объявлении или в 112. 

Волонтеры просят позвонить нашедших Марка по телефону в объявлении или в 112
Волонтеры просят позвонить нашедших Марка по телефону в объявлении или в 112
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кизеле (Пермский край) пропал шестилетний мальчик. Его зовут Марк Аглиуллин.  «25 мая в 12:20 он ушел на детскую площадку. Далее о его местонахождении ничего не известно. Был одет в серый спортивный костюм. Синие ортопедические сандалии. Бело-красные носки», — сообщает telegram-канал Пермского поискового отряда волонтеров памяти Ирины Бухановой.  Рост — 110-116 сантиметров, глаза карие, темно-русые волосы. Волонтеры просят позвонить нашедших Марка по телефону в объявлении или в 112. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...