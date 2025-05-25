25 мая в 12:00 он ушел на детскую площадку. Далее о его местонахождении ничего не известно
В Кизеле (Пермский край) пропал шестилетний мальчик. Его зовут Марк Аглиуллин.
«25 мая в 12:20 он ушел на детскую площадку. Далее о его местонахождении ничего не известно. Был одет в серый спортивный костюм. Синие ортопедические сандалии. Бело-красные носки», — сообщает telegram-канал Пермского поискового отряда волонтеров памяти Ирины Бухановой.
Рост — 110-116 сантиметров, глаза карие, темно-русые волосы. Волонтеры просят позвонить нашедших Марка по телефону в объявлении или в 112.
Волонтеры просят позвонить нашедших Марка по телефону в объявлении или в 112
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