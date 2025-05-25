Свердловские онкологи назвали самую уязвимую к Солнцу группу людей

В Свердловской области с приходом жаркой погоды в начале лета может возникнуть риск солнечных ожогов. Такой период врачи считают наиболее опасным для кожи в регионе, сообщила завотделением опухолей молочной железы и кожи областного онкологического диспансера Маргарита Магдалянова.
«Начало лета — это пора активных солнечных ожогов, в том числе и полученных на садовых участках. Поскольку солнца в нашей жизни не так много, мы начинаем радоваться первым лучам. И настолько нам радостно, что мы не пользуемся солнцезащитными средствами, пока не сгорели. В июле и августе кожа уже приобретает защитный пигмент», — сказала Магдалянова на пресс-конференции ТАСС.
Главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева отметила, что в группе риска находятся люди с рыжими или светло-русыми волосами, с веснушками и светлой кожей и глазами. По ее словам, сгорать на солнце, а тем более в солярии — опасно. Интенсивные ожоги способствуют появлению злокачественных опухолей, а при любых изменениях родинок врачи советуют обращаться к дерматологу.
В Екатеринбург с 26 мая пришла летняя погода. Столбики термометров будут держаться выше +23 градусов всю неделю. 27 мая в столице Урала ожидается около +26 градусов. Начиная с этого дня и до конца недели, температура в городе не опустится ниже +25.
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