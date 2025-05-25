25 мая 2025

Свердловские онкологи назвали самую уязвимую к Солнцу группу людей

Свердловские дачники чаще попадают в группу риска по онкологии
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачники могут получить солнечный ожог во время работ в огороде
Дачники могут получить солнечный ожог во время работ в огороде Фото:

В Свердловской области с приходом жаркой погоды в начале лета может возникнуть риск солнечных ожогов. Такой период врачи считают наиболее опасным для кожи в регионе, сообщила завотделением опухолей молочной железы и кожи областного онкологического диспансера Маргарита Магдалянова.

«Начало лета — это пора активных солнечных ожогов, в том числе и полученных на садовых участках. Поскольку солнца в нашей жизни не так много, мы начинаем радоваться первым лучам. И настолько нам радостно, что мы не пользуемся солнцезащитными средствами, пока не сгорели. В июле и августе кожа уже приобретает защитный пигмент», — сказала Магдалянова на пресс-конференции ТАСС.

Главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева отметила, что в группе риска находятся люди с рыжими или светло-русыми волосами, с веснушками и светлой кожей и глазами. По ее словам, сгорать на солнце, а тем более в солярии — опасно. Интенсивные ожоги способствуют появлению злокачественных опухолей, а при любых изменениях родинок врачи советуют обращаться к дерматологу.

В Екатеринбург с 26 мая пришла летняя погода. Столбики термометров будут держаться выше +23 градусов всю неделю. 27 мая в столице Урала ожидается около +26 градусов. Начиная с этого дня и до конца недели, температура в городе не опустится ниже +25.

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В Свердловской области с приходом жаркой погоды в начале лета может возникнуть риск солнечных ожогов. Такой период врачи считают наиболее опасным для кожи в регионе, сообщила завотделением опухолей молочной железы и кожи областного онкологического диспансера Маргарита Магдалянова. «Начало лета — это пора активных солнечных ожогов, в том числе и полученных на садовых участках. Поскольку солнца в нашей жизни не так много, мы начинаем радоваться первым лучам. И настолько нам радостно, что мы не пользуемся солнцезащитными средствами, пока не сгорели. В июле и августе кожа уже приобретает защитный пигмент», — сказала Магдалянова на пресс-конференции ТАСС. Главврач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера Марина Уфимцева отметила, что в группе риска находятся люди с рыжими или светло-русыми волосами, с веснушками и светлой кожей и глазами. По ее словам, сгорать на солнце, а тем более в солярии — опасно. Интенсивные ожоги способствуют появлению злокачественных опухолей, а при любых изменениях родинок врачи советуют обращаться к дерматологу. В Екатеринбург с 26 мая пришла летняя погода. Столбики термометров будут держаться выше +23 градусов всю неделю. 27 мая в столице Урала ожидается около +26 градусов. Начиная с этого дня и до конца недели, температура в городе не опустится ниже +25.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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