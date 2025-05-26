Челябинский бизнесмен за два выигрыша в лотерею получил десятки миллионов рублей

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Бизнесмен из Челябинска редко участвует в лотереях, но выигрывает крупные суммы
Бизнесмен из Челябинска редко участвует в лотереях, но выигрывает крупные суммы Фото:

Житель Челябинска за два своих выигрыша в лотерею получил 43,596 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото», применение деньгам Вячеслав уже нашел.

«Житель Челябинской области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу. Он выиграл суперприз — 41,840 млн рублей. В 2024 году мужчина вновь оказался среди победителей-миллионеров. Вячеслав выиграл приз — 1,756 млн рублей», — заявили URA.RU в «Столото».

Мужчина рассчитывает, что повезти может и в третий раз. На свой первый выигрыш счастливчик купил две квартиры и новый автомобиль для супруги. По миллиону досталось теще и его маме. После второго успеха Вячеслав признался устроителям розыгрыша, что занялся ремонтом дома и квартиры. Деньги он потратит на благоустройство.

Предприниматель в розыгрышах участвует редко. Времени с его работой не хватает. Он изредка заходит в свой смартфон, где и покупает лотерейные билеты.

В марте сообщалось, что житель Магнитогорска стал обладателем рекордного приза в размере 607 миллионов рублей в лотерее, заняв второе место среди всех победителей в России. Игрок опередил всех, за исключением пары из Тюмени, от которой его выигрыш отделило всего 40 миллионов рублей.

Вячеслав нашел применение обоим выигрышам
Вячеслав нашел применение обоим выигрышам
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Житель Челябинска за два своих выигрыша в лотерею получил 43,596 млн рублей. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Столото», применение деньгам Вячеслав уже нашел. «Житель Челябинской области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу. Он выиграл суперприз — 41,840 млн рублей. В 2024 году мужчина вновь оказался среди победителей-миллионеров. Вячеслав выиграл приз — 1,756 млн рублей», — заявили URA.RU в «Столото». Мужчина рассчитывает, что повезти может и в третий раз. На свой первый выигрыш счастливчик купил две квартиры и новый автомобиль для супруги. По миллиону досталось теще и его маме. После второго успеха Вячеслав признался устроителям розыгрыша, что занялся ремонтом дома и квартиры. Деньги он потратит на благоустройство. Предприниматель в розыгрышах участвует редко. Времени с его работой не хватает. Он изредка заходит в свой смартфон, где и покупает лотерейные билеты. В марте сообщалось, что житель Магнитогорска стал обладателем рекордного приза в размере 607 миллионов рублей в лотерее, заняв второе место среди всех победителей в России. Игрок опередил всех, за исключением пары из Тюмени, от которой его выигрыш отделило всего 40 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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