Число ДТП с таксистами-иностранцами выросло в три раза в Свердловской области

В 2024 году количество ДТП с участием иностранных водителей такси выросло на 200% в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко.
«По вине иностранных водителей с разрешением [на перевозки] произошло 29 ДТП (+200%), один человек погиб. По вине иностранных водителей без разрешения [на перевозки] произошло 14 аварий. В 2024 году было проверено более трех тысяч иностранных граждан, почти 500 из них управляли автомобилем на основе своего национального транспортного удостоверения, что запрещено законом», — сказал Порубенко. По вине иностранных водителей с разрешением произошло 29 ДТП (+200%), один человек погиб.
В целом, по данным на 2024 год, с участием водителей такси произошло 94 ДТП, в них погибли семь человек По вине водителей такси произошло 69 ДТП, погибло семь человек. На данный момент, в 2025 году зарегистрировано десять ДТП. По вине водителей такси без разрешения было допущено четыре ДТП, семь человек были ранены.
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