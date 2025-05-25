25 мая 2025

Число ДТП с таксистами-иностранцами выросло в три раза в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Количество ДТП в 2025 году сократилось
Количество ДТП в 2025 году сократилось Фото:

В 2024 году количество ДТП с участием иностранных водителей такси выросло на 200% в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко.

«По вине иностранных водителей с разрешением [на перевозки] произошло 29 ДТП (+200%), один человек погиб. По вине иностранных водителей без разрешения [на перевозки] произошло 14 аварий. В 2024 году было проверено более трех тысяч иностранных граждан, почти 500 из них управляли автомобилем на основе своего национального транспортного удостоверения, что запрещено законом», — сказал Порубенко. По вине иностранных водителей с разрешением произошло 29 ДТП (+200%), один человек погиб. 

В целом, по данным на 2024 год, с участием водителей такси произошло 94 ДТП, в них погибли семь человек По вине водителей такси произошло 69 ДТП, погибло семь человек. На данный момент, в 2025 году зарегистрировано десять ДТП. По вине водителей такси без разрешения было допущено четыре ДТП, семь человек были ранены.

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В 2024 году количество ДТП с участием иностранных водителей такси выросло на 200% в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции ТАСС рассказал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции Свердловской области подполковник полиции Александр Порубенко. «По вине иностранных водителей с разрешением [на перевозки] произошло 29 ДТП (+200%), один человек погиб. По вине иностранных водителей без разрешения [на перевозки] произошло 14 аварий. В 2024 году было проверено более трех тысяч иностранных граждан, почти 500 из них управляли автомобилем на основе своего национального транспортного удостоверения, что запрещено законом», — сказал Порубенко. По вине иностранных водителей с разрешением произошло 29 ДТП (+200%), один человек погиб.  В целом, по данным на 2024 год, с участием водителей такси произошло 94 ДТП, в них погибли семь человек По вине водителей такси произошло 69 ДТП, погибло семь человек. На данный момент, в  2025 году зарегистрировано десять ДТП. По вине водителей такси без разрешения было допущено четыре ДТП, семь человек были ранены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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