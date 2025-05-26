Свердловские врачи спасли мужчину с тяжелой травмой черепа (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские врачи спасли 35-летнего Анатолия, который в результате ДТП получил крайне тяжелую травму — его череп буквально раскололся на несколько частей. Авария произошла в сентябре 2024 года. Находясь за рулем автомобиля, мужчина неожиданно потерял сознание, после чего машина перевернулась. Пассажиры отделались легкими ушибами и ссадинами, в то время как сам водитель оказался в критическом состоянии и был экстренно госпитализирован в Серовскую городскую больницу.

«В ходе операции кровь из линии перелома черепа хлынула рекой. Врачи столкнулись с крайне редким и опасным типом черепной травмы, сопровождавшейся массивной кровопотерей. Хирургическое вмешательство проводилось операционной бригадой Серовской больницы при дистанционном участии нейрохирурга Территориального центра медицины катастроф. В 99% подобных случаев пациенты погибают еще до поступления в стационар из-за невозможности оперативно остановить кровотечение», — говорится в посте официального telegram-канала свердловского минздрава.

Решающую роль сыграла четкая координация действий операционной бригады и опыт удаленного консультирования нейрохирурга. Врачи смогли остановить кровотечение и стабилизировать состояние пациента. По словам травматолога городской больницы Бахриддина Достиева, подобные операции требуют не только высокой квалификации, но и максимальной слаженности всех участников процесса.

После экстренной операции Анатолия ожидал длительный период восстановления. В течение нескольких месяцев ему требовалась комплексная реабилитация, включающая физиотерапию, медикаментозное лечение и постоянное наблюдение специалистов. Только спустя девять месяцев врачи смогли с уверенностью заявить о полном восстановлении пациента.

Фото: официальный telegram-канал свердловского минздрава

Фото: официальный telegram-канал свердловского минздрава

Уральские врачи спасли свердловчанина, череп которого буквально раскололся на несколько частей.

Операционная бригада Серовской городской больницы при дистанционном взаимодействии с нейрохирургом ТЦМК провела сложнейшую операцию, спасая жизнь 35-летнему Анатолию, чей череп во время ДТП буквально раскололся на части.

В ходе операции кровь из линии перелома черепа хлынула рекой. Очень часто пациенты с повреждениями такого редкого типа погибают еще до поступления в больницу именно из-за массивной кровопотери, так как остановить кровотечение крайне сложно. Серовские врачи справились с этой задачей благодаря слаженной работе операционной бригады при дистанционном взаимодействии с дежурным нейрохирургом Территориального центра медицины катастроф.

Что еще предстояло пройти Анатолию, эксклюзивный комментарий от травматолога, а также почему в 99% случаев такие пациенты не выживают — рассказываем в нашем материале. (https://www.mzso.info/articles/novosti-minzdrava/vrachi-serovskoy-bolnitsy-pri-vzaimodeystvii-s-neyrokhirurgom-ttsmk-proveli-slozhneyshuyu-operatsiyu/)

Рассказать о подвиге врача-травматолога и его команды мы решились спустя девять месяцев, когда стало ясно, что здоровье мужчины после длительного лечения восстановилось.