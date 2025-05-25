25 мая 2025

В Перми задержаны угонщики автомобилей. Видео

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Подозреваемые были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции в кратчайшие сроки
Подозреваемые были задержаны сотрудниками Госавтоинспекции в кратчайшие сроки Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции в Перми задержали двух молодых людей — 17 и 20 лет. Их подозревают в совершении трех угонов автомобилей в Индустриальном районе города.

«В ночное время молодые люди, распивавшие спиртные напитки, решили покататься на чужих автомобилях. Первый угон был совершен на улице Мира, где злоумышленники завладели ВАЗ-2107, однако смогли проехать на нем лишь несколько десятков метров и бросили машину. Затем подозреваемые переместились на улицу Карпинского, где совершили угон ВАЗ-2114, а после этого на улице Подводников похитили ВАЗ-2101», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья». 

Патрульный экипаж ДПС, получивший ориентировку на разыскиваемый автомобиль, обнаружил ВАЗ-2101 и начал преследование с использованием световых и звуковых сигналов. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Установлено, что несовершеннолетний управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.

По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета. Все похищенные автомобили возвращены владельцам, уточнили в полиции.

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Сотрудники Госавтоинспекции в Перми задержали двух молодых людей — 17 и 20 лет. Их подозревают в совершении трех угонов автомобилей в Индустриальном районе города. «В ночное время молодые люди, распивавшие спиртные напитки, решили покататься на чужих автомобилях. Первый угон был совершен на улице Мира, где злоумышленники завладели ВАЗ-2107, однако смогли проехать на нем лишь несколько десятков метров и бросили машину. Затем подозреваемые переместились на улицу Карпинского, где совершили угон ВАЗ-2114, а после этого на улице Подводников похитили ВАЗ-2101», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».  Патрульный экипаж ДПС, получивший ориентировку на разыскиваемый автомобиль, обнаружил ВАЗ-2101 и начал преследование с использованием световых и звуковых сигналов. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Установлено, что несовершеннолетний управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета. Все похищенные автомобили возвращены владельцам, уточнили в полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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