Сотрудники Госавтоинспекции в Перми задержали двух молодых людей — 17 и 20 лет. Их подозревают в совершении трех угонов автомобилей в Индустриальном районе города.
«В ночное время молодые люди, распивавшие спиртные напитки, решили покататься на чужих автомобилях. Первый угон был совершен на улице Мира, где злоумышленники завладели ВАЗ-2107, однако смогли проехать на нем лишь несколько десятков метров и бросили машину. Затем подозреваемые переместились на улицу Карпинского, где совершили угон ВАЗ-2114, а после этого на улице Подводников похитили ВАЗ-2101», — сообщает telegram-канал «Полиция Прикамья».
Патрульный экипаж ДПС, получивший ориентировку на разыскиваемый автомобиль, обнаружил ВАЗ-2101 и начал преследование с использованием световых и звуковых сигналов. Подозреваемые были задержаны в кратчайшие сроки. Установлено, что несовершеннолетний управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав. В отношении него составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ.
По всем фактам угонов возбуждены уголовные дела, которые объединены в одно производство и переданы для дальнейшего расследования в органы Следственного комитета. Все похищенные автомобили возвращены владельцам, уточнили в полиции.
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