Гордума Челябинска отменила повышение цен на жилье

Челябинская городская дума инициировала рабочую встречу по вопросу платы за содержание жилья. Об этом гордума поинтересовалась у представителей мэрии.
«Под руководством председателя Челябинской городской думы Сергея Буякова состоялась рабочая встреча депутатов и представителей администрации города Челябинска по вопросу индексации платы за содержание жилого помещение для нанимателей жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, для собственников жилья, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом и собственников, которые не определились с размером платы на общем собрании МКД. Он был включен в повестку предстоящего заседания Челябинской городской Думы», — сообщили в пресс-службе думы.
Депутаты и представители администрации обсудили размеры платы за содержание жилья в других крупных городах России. Предлагаемая плата для Челябинска — 33,12 рублей — одна из минимальных среди городов-миллионников. Для сравнения: в Новосибирске уже с 1 января 2025 года — 35,10 рублей, в Екатеринбурге — 36,30 рублей, в Казани — около 37 рублей, в Омске — 45,10 рублей, в Самаре с 1 июля 2025 года — 33,20 рублей, в Уфе — более 39 рублей.
При этом депутаты отметили, что на личных приемах граждан вопросы ЖКХ — в числе преобладающих, и отмечается достаточно высокий уровень тревожности граждан по теме платы за содержания жилья. Учитывая увеличение большинства тарифов ресурсоснабжающих организаций, которая произойдет с 1 июля 2025 года, единовременная нагрузка на личные бюджеты граждан будет ощутимой. По итогам встречи было принято решение не повышать для населения плату за содержание жилого помещения с 1 июля 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!