Квас своими руками: 7 рецептов, которые превратят жару в удовольствие

Когда за окном +30, хочется только глотка чего-то холодного, настоящего и бодрящего. Один из популярных в этот время напитков — домашний квас — с легкой кислинкой, пузырьками и ароматом хлеба или фруктов. URA.RU приводит семь проверенных рецептов приготовления кваса в домашних условиях.
Что такое квас и почему он полезен
Квас — это старинный славянский напиток, который готовят из хлеба, ягод или злаков с помощью естественного брожения. Берут продукты, оставляют их «работать» с дрожжами и полезными бактериями, которые превращают сахар в легкую газировку и легкую кислинку.
Также напиток известен своими полезными свойствами. В нем живут пробиотики, много витаминов группы В и органических кислот, которые помогают лучше переваривать пищу и выводить лишнее из организма. В жару квас — отличная альтернатива газировке, он утоляет жажду, не создает тяжести в желудке и при этом бодрит. Главное — дать напитку время «созреть», чтобы полезные бактерии сделали свое дело.
Почему в жару хочется именно кваса
Когда на улице пекло, даже чай отпадает. Тело само требует чего-то холодного, кисленького, живого — чтобы освежило, а не просто намочило рот. И вот тут квас — как палочка-выручалочка. Он не просто охлаждает, а реально бодрит: просыпается аппетит, уходит слабость, голова проясняется. Особенно если домашний — без красителей, без усилителей, только хлеб, вода и время.
Чем хорош квас летом
- Утоляет жажду лучше воды, потому что задерживает влагу в теле.
- Стимулирует аппетит, особенно когда на жаре ничего не хочется.
- Помогает пищеварению благодаря молочнокислым бактериям.
- Освежает за счет природной легкой газации.
- Подходит для окрошки — лучший обед в жару.
Чем домашний квас лучше покупного
Магазинный квас чаще всего — это газировка под квас. Краситель, ароматизатор, сахар, так что пользы немного. Настоящий домашний квас — живой: он бродит, пенится, слегка кислый и не всегда предсказуемый. И именно в этом его прелесть. Он не стоит неделями в бутылке, зато бодрит как надо и делается из самых простых продуктов.
Что выбрать: квас на дрожжах или без
Есть два главных направления:
- На дрожжах и хлебе — насыщенный, пенящийся, как из бочки. Такой квас можно пить и использовать для окрошки.
- Без дрожжей — мягкий, фруктово-ягодный, подходит даже детям. Не так бурно бродит, зато дает натуральный вкус и легкость.
Приводим рецепты обоих вариантов.
Рецепты домашнего кваса
Классический квас из бородинского хлеба
Этот квас — классика с насыщенным хлебным ароматом и легкой кислинкой. Подсушенный бородинский хлеб делает его темным, вкус насыщенный, который многие помнят с детства. Он отлично утоляет жажду и при этом сохраняет легкую газированность, делая каждый глоток освежающим и бодрящим.
- Чем хорош: насыщенный вкус, легкая кислинка, хлебный аромат — идеален и для питья, и для окрошки. Классика.
- Что нужно: бородинский хлеб — 400 г, сахар — 5–6 ст. л., сухие дрожжи — 1 ч. л., вода — 3 л
Как готовить: хлеб нарежьте и подсушите в духовке до сухарей, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 3–4 часа; затем добавьте сахар, дрожжи, перемешайте и оставьте бродить под марлей на 12–18 часов; процедите, разлейте по бутылкам и охладите.
Яблочный квас без дрожжей
Мягкий и нежный, обладает натуральной фруктовой сладостью без кислоты и сильного брожения. Яблоки придают напитку свежий аромат и легкую фруктовую кислинку, а отсутствие дрожжей делает его более легким и комфортным для желудка.
- Чем хорош: мягкий вкус, яблочный аромат, без дрожжей и хлеба — подойдет даже детям и тем, кто не любит кислинку.
- Что нужно: яблоки — 4–5 шт., сахар — 4–5 ст. л., вода — 3 л.
Как готовить: яблоки нарежьте дольками, сложите в банку, добавьте сахар, залейте теплой кипяченой водой. Далее накройте марлей и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре; процедите и уберите в холодильник.
Квас на изюме (без хлеба и дрожжей)
Изюм дает этому квасу тонкий фруктовый вкус с легкими винными нотками и натуральную сладость. Напиток нежно газируется за счет естественного брожения, получается легким и бодрящим. Подойдет тем, кто любит необычные, но при этом натуральные домашние напитки.
- Чем хорош: газированный сам по себе, с легкой винной ноткой. Минимум усилий — максимум вкуса.
- Что нужно: изюм — 100 г, сахар — 4 ст. л., вода — 2 л
Как готовить: засыпьте изюм и сахар в банку, залейте теплой водой, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на пару дней. Как только появится пена — процедите, охладите и разлейте.
Медово-лимонный квас
Комбинация меда и лимона создает мягкий и освежающий вкус с легкой кислинкой и приятной сладостью. Мед смягчает процесс брожения, благодаря чему напиток получается нежным и ароматным. Этот квас хорошо освежает в жару и дарит небольшой витаминный заряд.
- Чем хорош: бодрит и освежает, натуральная сладость и цитрусовая кислинка создают идеальный баланс.
- Что нужно: мед — 3 ст. л., лимон — 1 шт., сухие дрожжи — 1 ч. л., вода — 3 л
Как готовить: в теплой воде растворите мед, добавьте нарезанный лимон и дрожжи, перемешайте. Накройте марлей и оставьте на сутки, а затем процедите и охладите.
Квас из огурцов с зеленью
Легкий и освежающий квас с травяными нотками зелени и нежным огуречным вкусом. Он немного солоноватый, но это и делает его интересным. Подходит тем, кто не хочет сладкие напитки. Хорош для летнего обеда или окрошки.
- Чем хорош: немного солоноватый, отлично подходит для окрошки, особенно в жару. Простой и освежающий.
- Что нужно: огурцы — 3 шт., укроп и петрушка — по пучку, соль — 1 ч. л., вода — 2 л
Как готовить: натрите огурцы, мелко нарежьте зелень, посолите и залейте охлажденной кипяченой водой; накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре; процедите и уберите в холод.
Овсяный квас
Мягкий квас с легкой кислинкой и легким вкусом овсянки. Не только утоляет жажду, но и питает. Напиток богат полезными веществами, которые благотворно влияют на пищеварение и дают энергию. Хорош для тех, кто хочет попробовать что-то необычное и полезное.
- Чем хорош: мягкий, чуть кисловатый, даёт силы и подходит для желудка. Старинный рецепт, забытый не зря.
- Что нужно: овсяные хлопья (не перемолотые) — 2 стакана, сахар — 5 ст. л., вода — 2 л.
Как готовить: засыпьте хлопья и сахар в банку, залейте теплой кипяченой водой, перемешайте, накройте марлей и оставьте на 2 дня. Процедите и уберите в холодильник.
Квас с мятой и лимоном
Свежий и бодрящий квас с ароматом мяты и яркой кислинкой лимона. Мята придает прохладу, а лимон — легкую свежесть, вместе они делают напиток легким и очень приятным. Этот квас отлично утоляет жажду и заряжает бодростью в жаркий день.
- Чем хорош: охлаждает мгновенно, мята дает легкость, лимон — бодрость. Пьется легко, особенно в жару.
- Что нужно: лимон — 1 шт., мята — 5–6 веточек, сахар — 4 ст. л., дрожжи — 0,5 ч. л., вода — 3 л.
Как готовить: мяту слегка разомните, лимон нарежьте дольками, сложите все в банку, добавьте сахар, дрожжи и теплую воду. Перемешайте, накройте марлей, оставьте на сутки, процедите и охладите.
Основные правила домашнего приготовления кваса
Чтобы получить качественный квас, нужно соблюдать несколько простых правил. Используйте чистую воду, лучше фильтрованную или отстоянную. Сахар не жалейте — он кормит бактерии и дрожжи. Если используете дрожжи, следите за температурой — слишком горячая вода убьет их, слишком холодная замедлит процесс. Не забывайте накрывать емкость марлей — квас должен дышать, но не попадать пыль и насекомые. И главное — не торопитесь. Настоящему квасу нужно время, чтобы настояться.
Как хранить и пить
Домашний квас лучше хранить в холодильнике и пить свежим — в течение трех-пяти дней. Если делаете с дрожжами — разливайте в пластиковые бутылки и не заполняйте их до краёв, иначе крышку может сорвать от газа.
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