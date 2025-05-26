Квас своими руками: 7 рецептов, которые превратят жару в удовольствие

Подборка 7 рецептов домашнего кваса для жарких дней
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Лучше кваса в жару ничего не придумать
Лучше кваса в жару ничего не придумать Фото:

Когда за окном +30, хочется только глотка чего-то холодного, настоящего и бодрящего. Один из популярных в этот время напитков — домашний квас — с легкой кислинкой, пузырьками и ароматом хлеба или фруктов. URA.RU приводит семь проверенных рецептов приготовления кваса в домашних условиях.

Что такое квас и почему он полезен

Квас — это старинный славянский напиток, который готовят из хлеба, ягод или злаков с помощью естественного брожения. Берут продукты, оставляют их «работать» с дрожжами и полезными бактериями, которые превращают сахар в легкую газировку и легкую кислинку. 

Также напиток известен своими полезными свойствами. В нем живут пробиотики, много витаминов группы В и органических кислот, которые помогают лучше переваривать пищу и выводить лишнее из организма. В жару квас — отличная альтернатива газировке, он утоляет жажду, не создает тяжести в желудке и при этом бодрит. Главное — дать напитку время «созреть», чтобы полезные бактерии сделали свое дело.

Почему в жару хочется именно кваса

Когда на улице пекло, даже чай отпадает. Тело само требует чего-то холодного, кисленького, живого — чтобы освежило, а не просто намочило рот. И вот тут квас — как палочка-выручалочка. Он не просто охлаждает, а реально бодрит: просыпается аппетит, уходит слабость, голова проясняется. Особенно если домашний — без красителей, без усилителей, только хлеб, вода и время.

Чем хорош квас летом

  • Утоляет жажду лучше воды, потому что задерживает влагу в теле.
  • Стимулирует аппетит, особенно когда на жаре ничего не хочется.
  • Помогает пищеварению благодаря молочнокислым бактериям.
  • Освежает за счет природной легкой газации.
  • Подходит для окрошки — лучший обед в жару.

Чем домашний квас лучше покупного

Магазинный квас чаще всего — это газировка под квас. Краситель, ароматизатор, сахар, так что пользы немного. Настоящий домашний квас — живой: он бродит, пенится, слегка кислый и не всегда предсказуемый. И именно в этом его прелесть. Он не стоит неделями в бутылке, зато бодрит как надо и делается из самых простых продуктов.

Что выбрать: квас на дрожжах или без 

Есть два главных направления:

  • На дрожжах и хлебе — насыщенный, пенящийся, как из бочки. Такой квас можно пить и использовать для окрошки.
  • Без дрожжей — мягкий, фруктово-ягодный, подходит даже детям. Не так бурно бродит, зато дает натуральный вкус и легкость. 

Приводим рецепты обоих вариантов.

Рецепты домашнего кваса

Классический квас из бородинского хлеба

Этот квас — классика с насыщенным хлебным ароматом и легкой кислинкой. Подсушенный бородинский хлеб делает его темным, вкус насыщенный, который многие помнят с детства. Он отлично утоляет жажду и при этом сохраняет легкую газированность, делая каждый глоток освежающим и бодрящим.

  • Чем хорош: насыщенный вкус, легкая кислинка, хлебный аромат — идеален и для питья, и для окрошки. Классика.
  • Что нужно: бородинский хлеб — 400 г, сахар — 5–6 ст. л., сухие дрожжи — 1 ч. л., вода — 3 л
Настоящая классика, которую пили еще наши прабабушки
Настоящая классика, которую пили еще наши прабабушки
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Как готовить: хлеб нарежьте и подсушите в духовке до сухарей, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 3–4 часа; затем добавьте сахар, дрожжи, перемешайте и оставьте бродить под марлей на 12–18 часов; процедите, разлейте по бутылкам и охладите.

Яблочный квас без дрожжей

Мягкий и нежный, обладает натуральной фруктовой сладостью без кислоты и сильного брожения. Яблоки придают напитку свежий аромат и легкую фруктовую кислинку, а отсутствие дрожжей делает его более легким и комфортным для желудка.

  • Чем хорош: мягкий вкус, яблочный аромат, без дрожжей и хлеба — подойдет даже детям и тем, кто не любит кислинку.
  • Что нужно: яблоки — 4–5 шт., сахар — 4–5 ст. л., вода — 3 л.

Как готовить: яблоки нарежьте дольками, сложите в банку, добавьте сахар, залейте теплой кипяченой водой. Далее накройте марлей и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре; процедите и уберите в холодильник.

Квас на изюме (без хлеба и дрожжей)

Изюм дает этому квасу тонкий фруктовый вкус с легкими винными нотками и натуральную сладость. Напиток нежно газируется за счет естественного брожения, получается легким и бодрящим. Подойдет тем, кто любит необычные, но при этом натуральные домашние напитки.

Простой как пять копеек, но с легкой винной ноткой
Простой как пять копеек, но с легкой винной ноткой
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  • Чем хорош: газированный сам по себе, с легкой винной ноткой. Минимум усилий — максимум вкуса.
  • Что нужно: изюм — 100 г, сахар — 4 ст. л., вода — 2 л

Как готовить: засыпьте изюм и сахар в банку, залейте теплой водой, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на пару дней. Как только появится пена — процедите, охладите и разлейте.

Медово-лимонный квас

Комбинация меда и лимона создает мягкий и освежающий вкус с легкой кислинкой и приятной сладостью. Мед смягчает процесс брожения, благодаря чему напиток получается нежным и ароматным. Этот квас хорошо освежает в жару и дарит небольшой витаминный заряд.

  • Чем хорош: бодрит и освежает, натуральная сладость и цитрусовая кислинка создают идеальный баланс.
Баланс сладости мtда и кислинки лимона — как свежий глоток лета в жару
Баланс сладости мtда и кислинки лимона — как свежий глоток лета в жару
Фото:
  • Что нужно: мед — 3 ст. л., лимон — 1 шт., сухие дрожжи — 1 ч. л., вода — 3 л

Как готовить: в теплой воде растворите мед, добавьте нарезанный лимон и дрожжи, перемешайте. Накройте марлей и оставьте на сутки, а затем процедите и охладите.

Квас из огурцов с зеленью

Легкий и освежающий квас с травяными нотками зелени и нежным огуречным вкусом. Он немного солоноватый, но это и делает его интересным. Подходит тем, кто не хочет сладкие напитки. Хорош для летнего обеда или окрошки.

  • Чем хорош: немного солоноватый, отлично подходит для окрошки, особенно в жару. Простой и освежающий.
  • Что нужно: огурцы — 3 шт., укроп и петрушка — по пучку, соль — 1 ч. л., вода — 2 л

Как готовить: натрите огурцы, мелко нарежьте зелень, посолите и залейте охлажденной кипяченой водой; накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре; процедите и уберите в холод.

Этот квас — как холодный ветерок в середине июля
Этот квас — как холодный ветерок в середине июля
Фото:

Овсяный квас

Мягкий квас с легкой кислинкой и легким вкусом овсянки. Не только утоляет жажду, но и питает. Напиток богат полезными веществами, которые благотворно влияют на пищеварение и дают энергию. Хорош для тех, кто хочет попробовать что-то необычное и полезное.

  • Чем хорош: мягкий, чуть кисловатый, даёт силы и подходит для желудка. Старинный рецепт, забытый не зря.
  • Что нужно: овсяные хлопья (не перемолотые) — 2 стакана, сахар — 5 ст. л., вода — 2 л.

Как готовить: засыпьте хлопья и сахар в банку, залейте теплой кипяченой водой, перемешайте, накройте марлей и оставьте на 2 дня. Процедите и уберите в холодильник.

Старинный рецепт, который слегка забыли, а зря — он мягкий, сытный и помогает желудку работать лучше
Старинный рецепт, который слегка забыли, а зря — он мягкий, сытный и помогает желудку работать лучше
Фото:

Квас с мятой и лимоном

Свежий и бодрящий квас с ароматом мяты и яркой кислинкой лимона. Мята придает прохладу, а лимон — легкую свежесть, вместе они делают напиток легким и очень приятным. Этот квас отлично утоляет жажду и заряжает бодростью в жаркий день.

  • Чем хорош: охлаждает мгновенно, мята дает легкость, лимон — бодрость. Пьется легко, особенно в жару.
  • Что нужно: лимон — 1 шт., мята — 5–6 веточек, сахар — 4 ст. л., дрожжи — 0,5 ч. л., вода — 3 л.

Как готовить: мяту слегка разомните, лимон нарежьте дольками, сложите все в банку, добавьте сахар, дрожжи и теплую воду. Перемешайте, накройте марлей, оставьте на сутки, процедите и охладите.

Мята и лимон — проверенная парочка для настоящего летнего драйва
Мята и лимон — проверенная парочка для настоящего летнего драйва
Фото:

Основные правила домашнего приготовления кваса

Чтобы получить качественный квас, нужно соблюдать несколько простых правил. Используйте чистую воду, лучше фильтрованную или отстоянную. Сахар не жалейте — он кормит бактерии и дрожжи. Если используете дрожжи, следите за температурой — слишком горячая вода убьет их, слишком холодная замедлит процесс. Не забывайте накрывать емкость марлей — квас должен дышать, но не попадать пыль и насекомые. И главное — не торопитесь. Настоящему квасу нужно время, чтобы настояться.

Как хранить и пить

Домашний квас лучше хранить в холодильнике и пить свежим — в течение трех-пяти дней. Если делаете с дрожжами — разливайте в пластиковые бутылки и не заполняйте их до краёв, иначе крышку может сорвать от газа.

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Когда за окном +30, хочется только глотка чего-то холодного, настоящего и бодрящего. Один из популярных в этот время напитков — домашний квас — с легкой кислинкой, пузырьками и ароматом хлеба или фруктов. URA.RU приводит семь проверенных рецептов приготовления кваса в домашних условиях. Что такое квас и почему он полезен Квас — это старинный славянский напиток, который готовят из хлеба, ягод или злаков с помощью естественного брожения. Берут продукты, оставляют их «работать» с дрожжами и полезными бактериями, которые превращают сахар в легкую газировку и легкую кислинку.  Также напиток известен своими полезными свойствами. В нем живут пробиотики, много витаминов группы В и органических кислот, которые помогают лучше переваривать пищу и выводить лишнее из организма. В жару квас — отличная альтернатива газировке, он утоляет жажду, не создает тяжести в желудке и при этом бодрит. Главное — дать напитку время «созреть», чтобы полезные бактерии сделали свое дело. Почему в жару хочется именно кваса Когда на улице пекло, даже чай отпадает. Тело само требует чего-то холодного, кисленького, живого — чтобы освежило, а не просто намочило рот. И вот тут квас — как палочка-выручалочка. Он не просто охлаждает, а реально бодрит: просыпается аппетит, уходит слабость, голова проясняется. Особенно если домашний — без красителей, без усилителей, только хлеб, вода и время. Чем хорош квас летом Чем домашний квас лучше покупного Магазинный квас чаще всего — это газировка под квас. Краситель, ароматизатор, сахар, так что пользы немного. Настоящий домашний квас — живой: он бродит, пенится, слегка кислый и не всегда предсказуемый. И именно в этом его прелесть. Он не стоит неделями в бутылке, зато бодрит как надо и делается из самых простых продуктов. Что выбрать: квас на дрожжах или без  Есть два главных направления: Приводим рецепты обоих вариантов. Рецепты домашнего кваса Классический квас из бородинского хлеба Этот квас — классика с насыщенным хлебным ароматом и легкой кислинкой. Подсушенный бородинский хлеб делает его темным, вкус насыщенный, который многие помнят с детства. Он отлично утоляет жажду и при этом сохраняет легкую газированность, делая каждый глоток освежающим и бодрящим. Как готовить: хлеб нарежьте и подсушите в духовке до сухарей, залейте кипятком и оставьте под крышкой на 3–4 часа; затем добавьте сахар, дрожжи, перемешайте и оставьте бродить под марлей на 12–18 часов; процедите, разлейте по бутылкам и охладите. Яблочный квас без дрожжей Мягкий и нежный, обладает натуральной фруктовой сладостью без кислоты и сильного брожения. Яблоки придают напитку свежий аромат и легкую фруктовую кислинку, а отсутствие дрожжей делает его более легким и комфортным для желудка. Как готовить: яблоки нарежьте дольками, сложите в банку, добавьте сахар, залейте теплой кипяченой водой. Далее накройте марлей и оставьте на 2–3 дня при комнатной температуре; процедите и уберите в холодильник. Квас на изюме (без хлеба и дрожжей) Изюм дает этому квасу тонкий фруктовый вкус с легкими винными нотками и натуральную сладость. Напиток нежно газируется за счет естественного брожения, получается легким и бодрящим. Подойдет тем, кто любит необычные, но при этом натуральные домашние напитки. Как готовить: засыпьте изюм и сахар в банку, залейте теплой водой, накройте марлей и оставьте при комнатной температуре на пару дней. Как только появится пена — процедите, охладите и разлейте. Медово-лимонный квас Комбинация меда и лимона создает мягкий и освежающий вкус с легкой кислинкой и приятной сладостью. Мед смягчает процесс брожения, благодаря чему напиток получается нежным и ароматным. Этот квас хорошо освежает в жару и дарит небольшой витаминный заряд. Как готовить: в теплой воде растворите мед, добавьте нарезанный лимон и дрожжи, перемешайте. Накройте марлей и оставьте на сутки, а затем процедите и охладите. Квас из огурцов с зеленью Легкий и освежающий квас с травяными нотками зелени и нежным огуречным вкусом. Он немного солоноватый, но это и делает его интересным. Подходит тем, кто не хочет сладкие напитки. Хорош для летнего обеда или окрошки. Как готовить: натрите огурцы, мелко нарежьте зелень, посолите и залейте охлажденной кипяченой водой; накройте крышкой и оставьте на сутки при комнатной температуре; процедите и уберите в холод. Овсяный квас Мягкий квас с легкой кислинкой и легким вкусом овсянки. Не только утоляет жажду, но и питает. Напиток богат полезными веществами, которые благотворно влияют на пищеварение и дают энергию. Хорош для тех, кто хочет попробовать что-то необычное и полезное. Как готовить: засыпьте хлопья и сахар в банку, залейте теплой кипяченой водой, перемешайте, накройте марлей и оставьте на 2 дня. Процедите и уберите в холодильник. Квас с мятой и лимоном Свежий и бодрящий квас с ароматом мяты и яркой кислинкой лимона. Мята придает прохладу, а лимон — легкую свежесть, вместе они делают напиток легким и очень приятным. Этот квас отлично утоляет жажду и заряжает бодростью в жаркий день. Как готовить: мяту слегка разомните, лимон нарежьте дольками, сложите все в банку, добавьте сахар, дрожжи и теплую воду. Перемешайте, накройте марлей, оставьте на сутки, процедите и охладите. Основные правила домашнего приготовления кваса Чтобы получить качественный квас, нужно соблюдать несколько простых правил. Используйте чистую воду, лучше фильтрованную или отстоянную. Сахар не жалейте — он кормит бактерии и дрожжи. Если используете дрожжи, следите за температурой — слишком горячая вода убьет их, слишком холодная замедлит процесс. Не забывайте накрывать емкость марлей — квас должен дышать, но не попадать пыль и насекомые. И главное — не торопитесь. Настоящему квасу нужно время, чтобы настояться. Как хранить и пить Домашний квас лучше хранить в холодильнике и пить свежим — в течение трех-пяти дней. Если делаете с дрожжами — разливайте в пластиковые бутылки и не заполняйте их до краёв, иначе крышку может сорвать от газа.
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