Бывший капитан курганского ХК «Зауралье» Иван Гавриленко покидает команду

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У Гавриленко истекает контракт
У Гавриленко истекает контракт Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» покидает бывший капитан команды Иван Гавриленко. Об этом сообщает ХК «Зауралье» у себя в tg-канале.

«Иван Гавриленко покидает „Зауралье“ — истекающий контракт с хоккеистом продлен не будет, и он продолжит карьеру в другом клубе. В нашей команде Гавриленко провел три сезона, был капитаном команды. Всего сыграл 174 матча и набрал 73 (23+50) очка», — пишут в ХК. Руководство клуба выразило благодарность хоккеисту за вклад в успехи коллектива, проявленный профессионализм и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

Ранее из «Зауралья» уже ушли голкипер Денис Синягин и нападающий Камиль Шиафотдинов, чьи контракты также не были продлены по окончании сезона. Оба хоккеиста были ключевыми игроками команды и получили благодарность от руководства за вклад в успехи клуба.

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Курганский хоккейный клуб «Зауралье» покидает бывший капитан команды Иван Гавриленко. Об этом сообщает ХК «Зауралье» у себя в tg-канале. «Иван Гавриленко покидает „Зауралье“ — истекающий контракт с хоккеистом продлен не будет, и он продолжит карьеру в другом клубе. В нашей команде Гавриленко провел три сезона, был капитаном команды. Всего сыграл 174 матча и набрал 73 (23+50) очка», — пишут в ХК. Руководство клуба выразило благодарность хоккеисту за вклад в успехи коллектива, проявленный профессионализм и пожелало удачи в дальнейшей карьере. Ранее из «Зауралья» уже ушли голкипер Денис Синягин и нападающий Камиль Шиафотдинов, чьи контракты также не были продлены по окончании сезона. Оба хоккеиста были ключевыми игроками команды и получили благодарность от руководства за вклад в успехи клуба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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