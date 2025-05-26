Бывший капитан курганского ХК «Зауралье» Иван Гавриленко покидает команду

Курганский хоккейный клуб «Зауралье» покидает бывший капитан команды Иван Гавриленко. Об этом сообщает ХК «Зауралье» у себя в tg-канале.
«Иван Гавриленко покидает „Зауралье“ — истекающий контракт с хоккеистом продлен не будет, и он продолжит карьеру в другом клубе. В нашей команде Гавриленко провел три сезона, был капитаном команды. Всего сыграл 174 матча и набрал 73 (23+50) очка», — пишут в ХК. Руководство клуба выразило благодарность хоккеисту за вклад в успехи коллектива, проявленный профессионализм и пожелало удачи в дальнейшей карьере.
Ранее из «Зауралья» уже ушли голкипер Денис Синягин и нападающий Камиль Шиафотдинов, чьи контракты также не были продлены по окончании сезона. Оба хоккеиста были ключевыми игроками команды и получили благодарность от руководства за вклад в успехи клуба.
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