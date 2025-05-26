В ЕС и США перестали ограничивать дальнобойность поставляемого Киеву оружия

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Мерц заявил, что Берлин теперь не ограничивает дальнобойность оружия Киева
Мерц заявил, что Берлин теперь не ограничивает дальнобойность оружия Киева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальность действия вооружений, передаваемых Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», — заявил Мерц. Его слова прозвучали в эфире Europa Forum.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что вопрос о направлении миротворческих сил на территорию Украины в настоящее время не рассматривается европейскими странами, пишет 360.ru. По словам главы немецкого правительства, сейчас приоритетом является поиск возможностей для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.

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Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальность действия вооружений, передаваемых Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», — заявил Мерц. Его слова прозвучали в эфире Europa Forum. Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что вопрос о направлении миротворческих сил на территорию Украины в настоящее время не рассматривается европейскими странами, пишет 360.ru. По словам главы немецкого правительства, сейчас приоритетом является поиск возможностей для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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