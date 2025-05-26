В ЕС и США перестали ограничивать дальнобойность поставляемого Киеву оружия

Великобритания, Франция, Германия и США сняли ограничения на дальность действия вооружений, передаваемых Украине. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине — ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», — заявил Мерц. Его слова прозвучали в эфире Europa Forum.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сообщал, что вопрос о направлении миротворческих сил на территорию Украины в настоящее время не рассматривается европейскими странами, пишет 360.ru. По словам главы немецкого правительства, сейчас приоритетом является поиск возможностей для возобновления переговорного процесса между Россией и Украиной.
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