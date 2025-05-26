В Кургане сотрудники управления уголовного розыска раскрыли особо тяжкое преступление, совершенное почти 25 лет назад. Мужчина в гостях убил дочь и ее отца. Об этом сообщает полиция Курганской области у себя в tg-канале.
«По имеющейся информации, в январе 2000 года обвиняемый пришел в гости к знакомой и ее отцу. В ходе конфликта фигурант 1972 года рождения сначала задушил электрическим проводом, на то время 28-летнюю девушку, а затем совершил убийство ее отца 1942 года рождения, нанеся ему удар ножом в область грудной клетки», — пишут полицейские.
После двойного убийства мужчина скрылся с места происшествия. На тот момент у следствия не было достаточных доказательств и свидетелей, чтобы предъявить обвинения подозреваемому, однако дело не было закрыто и оставалось в разработке.
В настоящее время оперативники и следователи вновь вернулись к расследованию этого преступления. Им удалось воссоздать картину произошедшего и установить прямого свидетеля событий, который видел действия подозреваемого.
После этого мужчина был задержан и дал признательные показания. Следственными органами СК РФ по Курганской области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»), подозреваемый заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
В Курганской области ранее уже происходили резонансные преступления с применением насилия: так, в мае, местный житель был задержан после покушения на убийство сожительницы, а в апреле в Шадринске конфликт после совместного распития алкоголя закончился убийством. В обоих случаях подозреваемые были оперативно задержаны, а уголовные дела возбуждены по соответствующим статьям.
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