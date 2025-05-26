Гусеницы на яблоне: как защитить деревья от плодожорки, листоверток и шелкопряда

Весной в сады возвращаются не только птицы, но и вредители. Яблони становятся объектом атаки гусениц, которые способны полностью уничтожить урожай. Рассказываем, как определить, что дерево заражено, и как защитить его от нашествия насекомых.
Виды гусениц, опасных для яблонь
Яблонная плодожорка
Как выглядят: длина размаха крыльев составляет 17–22 мм. Передние крылья отличаются удлиненной формой и окрашены в темно-серые тона с выраженными темно-серыми полосами, а также темно-бурым пятном в области вершины. Задние крылья имеют серовато-бурый оттенок. Взрослая гусеница достигает длины 17–20 мм.
Как вредят растениям: они проникают в плоды, выедают семенную камеру, оставляют ходы и делают плоды непригодными для хранения и употребления.
Листовертка
Как выглядят: это многоядные вредители и повреждают не только яблони, но другие плодовые и ягодные культуры. Размеры размаха крыльев бабочек зависят от их вида и варьируются в пределах от 8 до 35 мм.
Передние крылья характеризуются удлиненной формой и украшены чередующимися полосами и пятнами различных оттенков. Задние крылья имеют однотонную окраску, преимущественно серых или бурых тонов.
Как вредят растениям: мелкие гусеницы, сворачивающие листья в трубочки. Питаются ими изнутри, ослабляя дерево и нарушая фотосинтез. Могут повреждать цветочные почки, бутоны, молодые побеги и плоды.
Шелкопряд
Как выглядит: самки в размахе крыльев 32-42 мм, самцы — 22-32 мм. Передние крылья желтоватые или буроватые с одной или двумя поперечными полосами. Задние — посветлее, без узоров. Взрослые гусеницы длиной до 60 мм. Вдоль спины узкая белая полоса с двумя оранжевыми и разделенными одной черной. Вдоль боков — голубовато-серые широкие полосы. Покрыты густыми короткими волосами.
Как вредят растениям: гусеницы непарного шелкопряда грубо объедают листья, оставляя только черешки и главные жилки. На ветвях и остатках листьев заметна паутина. При массовом размножении вредитель может полностью лишить дерево листьев.
Златогузка
Как выглядит: длина размаха крыльев составляет от 3,5 до 4 см, окраска крыльев — белая. Яйца имеют желтовато-белый оттенок и размещаются кладками, которые сверху покрыты рыжеватыми волосками.
Гусеницы старших возрастов достигают длины 3–4 см, отличаются коричневой окраской и наличием по две красные бородавки на каждом сегменте тела, из которых растут пучки рыжих волосков. На спинной стороне гусениц проходят две продольные полосы красновато-бурого цвета, а по бокам располагаются прерывистые белые полосы.
Как вредят растениям: они повреждают почки, затем переходят на листья, изничтожая большую их часть, оставляя нетронутыми центральные жилки. Гусеницы из нового поколения предпочитают соскабливать мякоть с листьев, скелетируя их. Ветки деревьев нередко полностью оголяются.
Сливовая плодожорка
Как выглядит: серовато-коричневая бабочка длиной около 8 мм. Передние крылья темно-коричнево-серые с фиолетовым отливом, наружный край крыла — со светлой полосой. Задние крылья светло-бурые, с бахромой по внешнему краю.
Как вредят растениям: гусеницы вредителя проникают в плоды, нарушают приток питательных веществ. Из-за этого фрукты слишком рано созревают и опадают.
Как выглядят деревья, пораженные гусеницами
На первых стадиях заражения на дереве заметны отдельные скрученные листья или листовые трубочки с паутиной внутри. Далее появляются следы поедания листвы, опавшие бутоны и цветки, завязи с отверстиями. Поврежденные плоды часто имеют видимые ходы, бурые пятна, преждевременно опадают. При массовом поражении крона выглядит поредевшей, замедляется рост, снижается урожайность, дерево ослабевает и становится более уязвимым к другим болезням и вредителям.
Обнаружить вредителей можно по следующим признакам:
- Скрученные листья, часто с паутинкой.
- Отверстия в плодах и их преждевременное опадание.
- Экскременты и следы гусениц на коре и листьях.
Как защитить яблоню от гусениц
Механическое удаление гусениц
При незначительной численности гусениц и небольших размерах сада одним из наиболее действенных методов борьбы с ними считается их ручное удаление. Данный способ требует регулярного и тщательного осмотра деревьев и кустарников с целью своевременного выявления вредителей.
Обнаруженных гусениц следует аккуратно собрать с растений вручную, поместить в емкость с мыльным раствором и впоследствии удалить с территории сада. В случае обнаружения кладок яиц на листьях рекомендуется срезать пораженные листья и уничтожить их.
Ловчие пояса
Одним из эффективных способов предотвращения появления гусениц на деревьях является установка специальных ловчих поясов. Стволы деревьев оборачивают полосами клейкой ленты, к которой прилипают вредители, поднимающиеся с земли, и впоследствии погибают.
Эти приспособления не оказывают негативного воздействия на растения и сохраняют свои свойства при различных погодных условиях. Клейкие пояса рекомендуется размещать на деревьях в начале весны, а затем периодически заменять их по мере накопления насекомых. Кроме того, обновление поясов проводится после завершения сезона — примерно в середине октября, когда личинки перемещаются с деревьев в почву для зимовки.
Привлечение естественных врагов
Природные враги гусениц — различные виды птиц и некоторые насекомые, например, божьи коровки или дикие осы. Для увеличения численности птиц в саду рекомендуется развешивать скворечники и кормушки на деревьях, а также создавать поилки для пернатых. Кроме того, высадка плотной живой изгороди вблизи участка способствует организации мест для их гнездования.
Божьи коровки являются хищниками, питающимися тлями, бабочками, клещами и другими мелкими вредителями. Эти насекомые привлекаются ароматными пряными травами, среди которых — мята, тмин, петрушка и укроп.
Биопрепараты
Для избавления от гусениц используют такие препараты, как «Лепидоцид» или «Битоксибациллин». Они действуют избирательно на гусениц и безопасны для окружающей среды. Специальные бактерии в препаратах попадают внутрь пищеварительного тракта гусеницы вместе с едой и вызывают паралич и смерть насекомых. Такие составы не содержат вредных токсинов, они безопасны для человека, животных и позволяют получить экологически чистый урожай. Однако биопрепараты действуют только на взрослых особей, но не на яйца.
Как защитить яблони от гусениц с помощью народных средств
- Мыльный раствор. Растворите 200–300 г хозяйственного мыла в 10 л воды. Обрабатывайте деревья этим раствором, чтобы отпугнуть гусениц.
- Настой полыни. Залейте 100 г сухой полыни 1 л воды на сутки, процедите и добавьте 10 л воды. Обрабатывайте деревья этим настоем.
- Настой табака. Растворите 100 г табачной пыли в 1 л воды на сутки, процедите и добавьте 10 л воды. Обрабатывайте деревья этим настоем.
- Луковая шелуха. Залейте 200 г луковой шелухи 2 л воды на сутки, процедите и добавьте 8 л воды. Обрабатывайте деревья этим настоем.
- Чистотел. Залейте 100 г свежего чистотела 1 л воды на сутки, процедите и добавьте 10 л воды. Обрабатывайте деревья этим настоем.
- Окуривание. В металлический сосуд положите раскаленные угли, посыпьте их смолой и серой в соотношении 1:2. Дым окуривает деревья, отпугивая гусениц.
Когда и как проводить обработку химическими препаратами
Обрабатывать яблоню нужно в периоды активного лета бабочек и появления личинок. Используйте инсектициды строго по инструкции, чередуйте препараты для предотвращения привыкания вредителей. Обработка проводится рано утром или вечером в сухую безветренную погоду.
Как правильно опрыскивать деревья
Работы по обработке деревьев рекомендуется проводить в сухую и безветренную погоду. Наиболее подходящее время — утренние часы до 10:00 либо вечер после 18:00, когда вероятность возникновения солнечных ожогов у растений снижается.
Процедуру опрыскивания начинают с верхней части кроны, постепенно переходя к нижним ветвям. Кроме того, препарат следует наносить на ствол дерева, а также на приствольный круг. При обработке важно обеспечивать равномерное и обильное покрытие — поверхностное или экономное опрыскивание не даст ожидаемого эффекта.
Техника безопасности при работе с химикатами
- Надевайте перчатки, очки, респиратор.
- Не проводите обработку при ветре.
- Соблюдайте интервал между опрыскиванием и сбором плодов.
- Не допускайте детей и животных к месту обработки.
Типичные ошибки садоводов при борьбе с гусеницами
Даже при наличии хороших средств защиты садоводы иногда совершают ошибки, которые приводят к плохому урожаю или гибели растений. Важно помнить, что обрабатывать деревья лучше до начала цветения. Не нужно превышать дозировку химикатов, так как это не только не повышает эффективность, но и может повредить растения.
Нельзя игнорировать санитарную обработку. Если не удалять опавшие листья и плоды, не проводить обрезку, вредители будут возвращаться каждый год. Необходимо ежегодно чередовать препараты для уничтожения вредителей, так как гусеницы адаптируются к ним.
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