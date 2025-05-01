Как обработать яблони и груши от вредителей и болезней: подробная инструкция

Весной у садоводов начинается горячая пора. В этот период важно не только вовремя и правильно посадить семена и саженцы, но грамотно обработать плодовые деревья. Благодаря этому деревья будут расти здоровыми и давать качественные плоды. О том, как правильно обработать яблони и груши — в материале URA.RU.
Когда начинать обработку плодовых деревьев яблок и груш
Первую весеннюю обработку плодовых деревьев проводят после заморозков, когда температура воздуха стабильно держится не ниже +5 градусов.
Дальнейшая обработка сада осуществляется поэтапно:
- На стадии набухания почек, например, у яблонь и груш вручную удаляют яблонного цветоеда.
- В фазу «зеленого конуса» (раскрытие почек) проводят обработки плодовых культур средствами, направленными на защиту от возбудителей парши и листогрызущих насекомых.
- В период выдвижения бутонов кроме применения дезинфицирующих препаратов рекомендуется высаживать вдоль границ участка растения, способствующие привлечению энтомофагов, такие как фацелия, укроп или горчица.
- После завершения цветения выполняют финальное опрыскивание деревьев. В дальнейшем обработки осуществляются по мере необходимости.
Все виды обработок акарицидами, инсектицидами и фунгицидами необходимо проводить исключительно в сухую безветренную погоду в утренние или вечерние часы. Обязательно соблюдение мер предосторожности, так как многие используемые препараты опасны для здоровья человека.
Как правильно обрабатывать деревья весной: этапы
Весенняя обработка деревьев яблок и груш от болезней и вредителей включает несколько этапов. Еще до распускания почек растения обрабатывают 2% медным купоросом, 200 г которого разводят на 10 л воды. При этом важно выбрать безветренный день и без осадков.
Второй этап обработки проводится в начале вегетации. Это период, когда начинается активное сокодвижение, но на плодовых деревьях еще не распустились бутоны.
Обработку бордоской смесью рекомендуется проводить в сухую, безветренную погоду. Во избежание повреждения почек следует применять раствор бордоской смеси концентрацией 1% (100 граммов препарата на 10 литров воды). И после цветения деревья нужно обработать фунгицидом и сильным инсектицидом.
Основные болезни и вредители яблонь и груш
Болезни яблонь и груш
Парша характеризуется появлением округлых оливковых пятен с бархатистым налетом на листьях и плодах. Это заболевание негативно сказывается на качестве и объеме урожая яблонь и груш, а также снижает зимостойкость деревьев.
Мучнистая роса поражает молодые побеги и листья. На пораженных участках формируется белый мучнистый налет. В результате заболевания плоды не успевают полностью созреть, засыхают, преждевременно опадают, часто растрескиваются и начинают гнить.
Плодовая гниль проявляется появлением бурых пятен, которые постепенно увеличиваются, приводя к полному разложению плода. На поверхности плодов возникают красновато-бурые пятна с бугорками, где скапливаются споры грибка.
Монилиоз — грибковое заболевание, поражающее как косточковые, так и семечковые культуры. Большая часть урожая может сгнить как непосредственно в саду, так и при хранении. На плодах образуется бурое пятно, которое быстро разрастается и охватывает значительную часть или всю поверхность плода.
Какие вредители опасны для яблонь и груш
Тля считается одним из главных переносчиков вирусных инфекций среди плодовых деревьев. Насекомое питается соком клеток листьев, что приводит к их быстрому сворачиванию и преждевременному опадению.
Плодожорка зимует в стадии гусениц, находящихся в коконах. С наступлением весны из них появляются малозаметные бабочки, которые откладывают яйца на местах отцветших бутонов. Вылупившиеся гусеницы повреждают плоды яблони и груши, поедая их мякоть и семена.
Для предотвращения поражения растений жуками-долгоносиками на стволы деревьев устанавливают специальные ловчие пояса, обработанные растворами, губительными для вредителей. В случае поражения груш и яблонь клещами рекомендуется обработка деревьев препаратом «Фитоверм».
Какими средствами и препаратами обрабатывать плодовые деревья
До начала распускания почек проводят опрыскивание стволов и ветвей раствором железного купороса (500 г на 10 литров воды) либо медного купороса (300 г на 10 литров). Такая обработка способствует защите растений от поражения грибковыми заболеваниями, а также предотвращает развитие мхов и лишайников.
С появлением первых листьев и в период окрашивания бутонов для борьбы с вредителями применяют инсектициды такие, как «Актара», «Актеллик» или «Карбофос». Одновременно рекомендуется использовать бордоскую жидкость или медьсодержащие препараты, например, «ХОМ» или «ОксиХОМ». Для повышения эффективности защиты добавлять фунгициды, такие как «Хорус» или «Скор».
Сразу после окончания цветения для профилактики заболеваний деревья обрабатывают средствами «Раек», «Строби» либо «Топсин-М». Для уничтожения тли и клещей используют препараты «Кинмикс», «Инта-Вир» или «Клещевит». Через 10–15 дней после цветения позднеспелых сортов проводят опрыскивание смесью инсектицидов («БИ-58», «Искра») и фунгицидов («Цинеб», «Скор»).
Повторная комплексная обработка назначается через месяц после завершения цветения. Для этого используют, например, комбинацию «Актеллик» с «Топсином-М» или «Актара» с «Хорусом». Завершающую обработку проводят через полтора–два месяца после цветения, используя те же препараты.
Как правильно опрыскивать деревья
Обработку рекомендуется начинать с верхних ярусов кроны дерева, постепенно переходя по окружности к нижним ветвям. Особое внимание следует уделить почве в приствольном круге — это позволяет ликвидировать возможных вредителей и обеспечить защиту корневой системы растения.
Оптимальным временем для проведения опрыскивания считается период с 16 до 17 часов. Объем рабочего раствора определяется исходя из того, чтобы все листья, ветви, центральный проводник и ствол были равномерно покрыты жидкостью, но при этом раствор не стекал каплями.
Водные растворы препаратов необходимо готовить непосредственно перед использованием, применяя для этого отдельное пластиковое ведро. Препарат тщательно размешивают до полного растворения, после чего раствор переливают через сетку-лейку в опрыскиватель.
Меры безопасности при опрыскивании деревьев
При работе с химическими средствами для защиты растений требуется обязательное использование специальной защитной одежды, включая респираторы, резиновые перчатки, халаты или комбинезоны, а также защитные очки.
- В процессе приготовления растворов и проведения опрыскивания категорически запрещается прием пищи, употребление напитков и курение.
- Следует избегать попадания растворов пестицидов на кожу рук и лица.
- По завершении работы, а также во время перерывов, необходимо тщательно мыть руки и лицо с использованием мыла.
- К работам по приготовлению растворов и опрыскиванию растений не допускаются несовершеннолетние, беременные женщины и женщины в период лактации.
- На обработанных территориях запрещается выпас скота, выгул домашней птицы, а также использование травы с этих площадей в качестве корма для животных.
- Пестициды подлежат хранению только в герметично закрытой таре с четкой маркировкой, содержащей информацию о сроке годности препарата.
- При обработке плодоносящих культур пестицидами необходимо строго соблюдать установленные интервалы ожидания между последним применением препарата и сбором урожая.
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