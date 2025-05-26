Азиза рассказала, почему Кудрявцева «наехала» на нее в финале шоу «Суперстар!»

Певица Азиза спустя почти два месяца после скандала в финале шоу «Суперстар!» предположила, почему член жюри этого проекта Лера Кудрявцева грубо высказалась о ней и поставила низкие оценки. В беседе с корреспондентом URA.RU она заявила, что не держит зла на нее.
«Лера? Ничего! Это у нее детское, пройдет», — сообщила звезда, когда у нее спросили, почему Лера Кудрявцева была так строга к Азизе в финале «Суперстар!». Артистка также отметила, что уже отпустила ситуацию.
Скандал произошел во время обсуждении номера Азизы в финальном выпуске шоу «Суперстар!». Член жюри Лера Кудрявцева взяла микрофон и рассказала, что в период съемок шоу Азиза звонила и писала ей и другим сотрудникам шоу по ночам с претензиями из-за заниженных оценок.
Азиза ответила, что это ее характер, которым она гордится. Телеведущая завершила свое обращение к певице со словами: «Ни один артист за всю историю шоу так себя ни вел никогда».
Однако, несмотря на скандал, Азиза стала одной из самых востребованных персон в шоу-бизнесе. Рабочий график у артистки расписан на месяцы вперед. Накануне, 25 мая, Азиза появилась в Кремле на юбилейном вечере композитора Давида Тухманова.
Артистка исполнила песню «Сияй, Ташкент». На сцену она вышла в роскошном платье, усыпанном драгоценными камнями, пела зажигательно, с огоньком. У сцены певицу поджидала вереница поклонников с цветами, а за кулисами коллеги делали комплименты. Без разговоров о «Суперстаре» не обошлось. «Я за тебя так болела», — не стала скрывать Елена Преснякова. «Я старалась. Действительно, старалась. Ночами не спала, тщательно готовилась к каждому выступлению. Работа, как говорится, превыше всего», — ответила Азиза.
В беседе с корреспондентом Азиза также рассказала, что недавно вернулась из Пятигорска, где восстанавливала силы. Впереди у звезды — напряженная пора. «Концертов много, выступлений много. Стараюсь радовать зрителей. Для меня их доверие и любовь всегда были превыше всего. Я за это время услышала столько добрых слов в свой адрес, сколько давно не слышала. Значит, я не зря старалась», — заявила певица.
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