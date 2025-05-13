Резник предсказал судьбу Азизы после скандала на «Суперстаре»

Илья Резник пригласил Азизу принять участие в своем концерте в Москве
© Служба новостей «URA.RU»
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Резник пригласил Азизу на свой концерт
Резник пригласил Азизу на свой концерт Фото:

Внезапный скандал в финале «Суперстара», после которого Азиза лишилась победы в проекте, положительным образом сказался на карьере певицы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Илья Резник. Легендарный поэт назвал «наезд» Леры Кудрявцевой на Азизу в финальном выпуске «Суперстара» «коммуналкой».

«Я смотрел финальный выпуск, потому что Азиза пела мою песню „Занавес“, которую я написал вместе с Игорем Крутым еще в 90-х годах, — поделился Илья Рахмиэлевич. — Это мощная композиция: не каждый артист может ее исполнить. Азиза справилась. То, что случилось после окончания песни, — ужасно. Кудрявцева стала отчитывать Азизочку за то, что она ей ночью позвонила — это какая-то коммуналка. Пахнет коммуналкой, понимаете?»

Резник знает о народном негодовании, которое началось после выхода финальной программы в эфир. Легендарный поэт с мнением людей согласен.

«Азиза, конечно, — лидер, — считает мэтр. — Она — победительница этого конкурса, безусловно. Но ее опустили на третье место… Коммуналка!»

Илья Рахмиэлевич считает, что произошедшее в финале на дальнейшей карьере Азизы скажется только положительным образом: у нее станет больше концертов и выступлений.

«Это все уже пошло в плюс, — объясняет Илья Рахмиэлевич. — Например, я пригласил Азизу принять участие в своем большом концерте в Москве. Она будет исполнять именно песню „Занавес“, с которой блистала в финале „Суперстара“. Обязательно! Мы планировали провести мой праздничный вернисаж 15 мая в LIVE ARENA, но из-за ситуации в зоне СВО приняли решение перенести концерт на 5 октября. Считаем, что сейчас не время устраивать веселое шоу. На фронте гибнут наши ребята — братья, отцы воспитанников наших театров „Маленькая страна“. Я очень надеюсь, что к 5 октября у нас пройдет в Москве уже победный вернисаж. И Азиза, конечно, будет в нем участвовать наряду с другими 53 артистами, изъявившими желание спеть мои песни».

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Внезапный скандал в финале «Суперстара», после которого Азиза лишилась победы в проекте, положительным образом сказался на карьере певицы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал Илья Резник. Легендарный поэт назвал «наезд» Леры Кудрявцевой на Азизу в финальном выпуске «Суперстара» «коммуналкой». «Я смотрел финальный выпуск, потому что Азиза пела мою песню „Занавес“, которую я написал вместе с Игорем Крутым еще в 90-х годах, — поделился Илья Рахмиэлевич. — Это мощная композиция: не каждый артист может ее исполнить. Азиза справилась. То, что случилось после окончания песни, — ужасно. Кудрявцева стала отчитывать Азизочку за то, что она ей ночью позвонила — это какая-то коммуналка. Пахнет коммуналкой, понимаете?» Резник знает о народном негодовании, которое началось после выхода финальной программы в эфир. Легендарный поэт с мнением людей согласен. «Азиза, конечно, — лидер, — считает мэтр. — Она — победительница этого конкурса, безусловно. Но ее опустили на третье место… Коммуналка!» Илья Рахмиэлевич считает, что произошедшее в финале на дальнейшей карьере Азизы скажется только положительным образом: у нее станет больше концертов и выступлений. «Это все уже пошло в плюс, — объясняет Илья Рахмиэлевич. — Например, я пригласил Азизу принять участие в своем большом концерте в Москве. Она будет исполнять именно песню „Занавес“, с которой блистала в финале „Суперстара“. Обязательно! Мы планировали провести мой праздничный вернисаж 15 мая в LIVE ARENA, но из-за ситуации в зоне СВО приняли решение перенести концерт на 5 октября. Считаем, что сейчас не время устраивать веселое шоу. На фронте гибнут наши ребята — братья, отцы воспитанников наших театров „Маленькая страна“. Я очень надеюсь, что к 5 октября у нас пройдет в Москве уже победный вернисаж. И Азиза, конечно, будет в нем участвовать наряду с другими 53 артистами, изъявившими желание спеть мои песни».
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© Служба новостей «URA.RU»
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