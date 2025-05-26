Отец и сын погибли в ДТП под Кунгуром в Пермском крае

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Грузовик снес «Газель» (архивное фото)
Грузовик снес «Газель» (архивное фото) Фото:

Днем в понедельник на трассе в Кунгурском округе Пермского края грузовик врезался в стоящую «Газель». Последнюю выбросило на встречку под удар «КамАЗа». В результате водитель и пассажир «Газели» погибли, сообщили в полиции. По данным СМИ, погибшие — отец и сын.

«Автомобиль „Донгфенг“ с полуприцепом допустил столкновение со стоящим автомобилем „Газель“, водитель которого остановился и пропускал транспортные средства для завершения маневра поворот налево. От удара „Газель“ отбросило на двигавшийся во встречном направлении „КАМАЗ“. В результате ДТП 54-летний водитель автомобиля „Газель“ и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили смертельные травмы», — говорится в telegram-канале полиции Пермского края. О том, что погибшие — это отец и сын пишет «КП-Пермь».

Водители грузовиков получили различные травмы. Их доставили в больницу.

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Днем в понедельник на трассе в Кунгурском округе Пермского края грузовик врезался в стоящую «Газель». Последнюю выбросило на встречку под удар «КамАЗа». В результате водитель и пассажир «Газели» погибли, сообщили в полиции. По данным СМИ, погибшие — отец и сын. «Автомобиль „Донгфенг“ с полуприцепом допустил столкновение со стоящим автомобилем „Газель“, водитель которого остановился и пропускал транспортные средства для завершения маневра поворот налево. От удара „Газель“ отбросило на двигавшийся во встречном направлении „КАМАЗ“. В результате ДТП 54-летний водитель автомобиля „Газель“ и его несовершеннолетний пассажир 2009 года рождения получили смертельные травмы», — говорится в telegram-канале полиции Пермского края. О том, что погибшие — это отец и сын пишет «КП-Пермь». Водители грузовиков получили различные травмы. Их доставили в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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