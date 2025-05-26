Увеличение груди обернулось для челябинки онкологией

В Челябинской области впервые выявлен случай имплант-ассоциированной лимфомы у пациентки после пластической операции по увеличению груди. В России зарегистрировано приблизительно 14–16 случаев данного заболевания. Об этом рассказало Министерство здравоохранения региона.
«Пластическая операция по увеличению груди обернулась проблемами со здоровьем для 40-летней жительницы Челябинской области. В ложе импланта начала скапливаться жидкость — от 200 мл до литра, чего в норме не должно происходить», — написал telegram-канал «Минздравствуйте».
Проблема не решалась стандартными методами лечения по месту жительства. Пациентка отправилась в Челябинский областной клинический центр онкологии и ядерной медицины.
«Совпадение клинической картины и информации из статьи одного из ведущих специалистов в области лечения подобных лимфом в России позволило поставить предварительный диагноз. Наши патоморфологи его подтвердили. Но, так как случай редкий, материалы были отправлены в референс-лабораторию в Санкт-Петербург, где окончательно подтвердили диагноз», — привел telegram-канал слова онколога отделения опухолей молочной железы Виталия Самылова.
Врач пояснил, что при ранних стадиях имплант-ассоциированной лимфомы единственным эффективным методом лечения является хирургическое вмешательство — полное удаление импланта и окружающей его капсулы. В отличие от других видов лимфом, это заболевание требует именно операции. Обычно подобных пациенток направляют на лечение в федеральные центры Москвы или Санкт-Петербурга, однако в данном случае операцию выполнили специалисты Челябинского онкоцентра. После удаления пораженного импланта для восстановления симметрии пациентке установили новый гладкий имплант.
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