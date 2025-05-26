26 мая 2025

Изменили приговор фигуранту дела погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга

В Екатеринбурге изменили приговор экс-заведующей детсада Анне Гилевой
© Служба новостей «URA.RU»
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Анна Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом в органы
Анна Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом в органы Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

Бывшей заведующей екатеринбургского детского сада №546 Анне Гилевой, куда до гибели ходил Далер Бобиев, изменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде.

«Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств снизил назначенное Гилевой наказание до года 10 месяцев лишения свободы. Суд применил в отношении Анны Гилевой ст. 82 УК РФ — отбывать наказание женщина начнет по достижению ребенком 14-летнего возраста», — сказали в инстанции.

По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у опекунши Вероники Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Наумовой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.

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Бывшей заведующей екатеринбургского детского сада №546 Анне Гилевой, куда до гибели ходил Далер Бобиев, изменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде. «Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств снизил назначенное Гилевой наказание до года 10 месяцев лишения свободы. Суд применил в отношении Анны Гилевой ст. 82 УК РФ — отбывать наказание женщина начнет по достижению ребенком 14-летнего возраста», — сказали в инстанции. По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у опекунши Вероники Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Наумовой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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