Изменили приговор фигуранту дела погибшего Далера Бобиева из Екатеринбурга

Бывшей заведующей екатеринбургского детского сада №546 Анне Гилевой, куда до гибели ходил Далер Бобиев, изменили приговор. Об этом URA.RU сообщили в Свердловском облсуде.
«Суд с учетом смягчающих вину обстоятельств снизил назначенное Гилевой наказание до года 10 месяцев лишения свободы. Суд применил в отношении Анны Гилевой ст. 82 УК РФ — отбывать наказание женщина начнет по достижению ребенком 14-летнего возраста», — сказали в инстанции.
По данным свердловского СК, в августе 2022-го Гилева видела на теле ребенка следы побоев, но не сообщила об этом ни в органы системы профилактики, ни в управление соцполитики. Также она никому не сообщила, что с января по декабрь 2022 года Далер не ходил в садик более 200 дней. Из-за этого опека не заинтересовалась условиями проживания Бобиева в приемной семье и не забрала его у опекунши Вероники Наумовой, которая, по версии следствия, и убила его. Суд над Наумовой еще идет. Более подробная информация о ходе расследования и предыдущие материалы по этому делу, — в отдельном сюжете URA.RU.
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