«Факел» из Нового Уренгоя купил бронзового призера Олимпийских игр из США

Состав волейбольной команды «Факел» из Нового Уренгоя пополнит спортсмен Майка Маа из США. В составе сборной страны он стал бронзовым призером Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает новоуренгойский спортклуб.
«Майка Маа — новый игрок „Факела“. Связующий сборной США, бронзовый призер Олимпийский игр Майка Маа в следующем сезоне будет защищать цвета нашего клуба», — сообщается на официальной странице клуба «Факел» в VK.
Майка Маа появился на свет 16 апреля 1997 года на Гавайских островах. Его отец, Поно, в 1986 году представлял мужскую сборную США по волейболу, а также профессионально занимался пляжным волейболом. Мать спортсмена, Лиза Стрэнд, также имела профессиональную карьеру в пляжном волейболе. Именно родители стали для Майки первыми наставниками, благодаря чему выбор спортивного пути и профессии был для него очевиден с ранних лет.
Клубная карьера Маа стартовала после окончания университета. В 2019 году он подписал свой первый профессиональный контракт с французским клубом «Стад Пуатвен» (Пуатье), в составе которого провел два сезона (2019–2021) и стал обладателем Кубка Франции. Затем спортсмен выступал за польскую команду «Катовице» (2021/22), а в 2022 году перешел в турецкий клуб «Халбанк», где задержался на три сезона (2022–2025). В составе турецкой команды Маа стал чемпионом страны в 2024 году, дважды завоевал Кубок Турции (2023, 2024), а также стал бронзовым призером Лиги чемпионов (2023). В последнем сезоне «Халбанк» и Майка Маа заняли четвертое место в национальном первенстве.
На международной арене волейболист дебютировал за сборную США в 2018 году. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Кубка мира-2019, выиграл серебряную медаль Лиги наций-2023, а также завоевал бронзу Олимпийских игр 2024 года в Париже.
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