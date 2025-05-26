Начальник участка из ЯНАО попался на приемке работ за вознаграждение от бизнесмена

В Лабытнанги (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в передаче крупной суммы денег начальнику участка коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома.
«Денежные средства подозреваемый передал начальнику участка за приемку отдельных этапов работ и оказание содействия по роду его деятельности как индивидуального предпринимателя», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным следствия, в период с июля по август 2024 года предприниматель передал начальнику участка не менее 200 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за приемку отдельных этапов строительных работ и содействие в деятельности предпринимателя.
В отношении начальника участка также возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Устанавливаются детали взаимоотношений между предпринимателем и представителем коммерческой организации, а также возможная причастность других лиц.
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