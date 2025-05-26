26 мая 2025

Начальник участка из ЯНАО попался на приемке работ за вознаграждение от бизнесмена

Предприниматель из Лабытнанги подкупил начальника участка
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО бизнесмен попался на подкупе начальника участка
В ЯНАО бизнесмен попался на подкупе начальника участка Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в передаче крупной суммы денег начальнику участка коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома.

«Денежные средства подозреваемый передал начальнику участка за приемку отдельных этапов работ и оказание содействия по роду его деятельности как индивидуального предпринимателя», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным следствия, в период с июля по август 2024 года предприниматель передал начальнику участка не менее 200 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за приемку отдельных этапов строительных работ и содействие в деятельности предпринимателя.

В отношении начальника участка также возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Устанавливаются детали взаимоотношений между предпринимателем и представителем коммерческой организации, а также возможная причастность других лиц.

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В Лабытнанги (ЯНАО) возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, которого подозревают в передаче крупной суммы денег начальнику участка коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба окружного следкома. «Денежные средства подозреваемый передал начальнику участка за приемку отдельных этапов работ и оказание содействия по роду его деятельности как индивидуального предпринимателя», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По данным следствия, в период с июля по август 2024 года предприниматель передал начальнику участка не менее 200 тысяч рублей. Эти деньги предназначались за приемку отдельных этапов строительных работ и содействие в деятельности предпринимателя. В отношении начальника участка также возбуждено уголовное дело. В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. Проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу. Устанавливаются детали взаимоотношений между предпринимателем и представителем коммерческой организации, а также возможная причастность других лиц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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