В Тюмени выросло число бизнесменов

За год число предпринимателей, зарегистрированных в Тюмени, увеличилось на 5,3% и составило 55 000 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики администрации города.
«Согласно данным Федеральной налоговой службы в Тюмени на 1 января 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 55 000. Это на 5,3% больше, чем годом ранее», — сообщили в департаменте.
Также в столице региона растет число самозанятых граждан. В самом городе их зарегистрировано почти 85 000, а в целом по региону — более 135 000 человек.
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