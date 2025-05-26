26 мая 2025

В Тюмени выросло число бизнесменов

Количество предпринимателей в Тюмени за год увеличилось на 5,3%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени растет число тех, кто открывает свой бизнес
В Тюмени растет число тех, кто открывает свой бизнес Фото:

За год число предпринимателей, зарегистрированных в Тюмени, увеличилось на 5,3% и составило 55 000 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики администрации города.

«Согласно данным Федеральной налоговой службы в Тюмени на 1 января 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 55 000. Это на 5,3% больше, чем годом ранее», — сообщили в департаменте.

Также в столице региона растет число самозанятых граждан. В самом городе их зарегистрировано почти 85 000, а в целом по региону — более 135 000 человек.

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За год число предпринимателей, зарегистрированных в Тюмени, увеличилось на 5,3% и составило 55 000 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте экономики администрации города. «Согласно данным Федеральной налоговой службы в Тюмени на 1 января 2025 года число субъектов малого и среднего предпринимательства составляет 55 000. Это на 5,3% больше, чем годом ранее», — сообщили в департаменте. Также в столице региона растет число самозанятых граждан. В самом городе их зарегистрировано почти 85 000, а в целом по региону — более 135 000 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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