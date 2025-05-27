Новосибирск за четыре дня до лета засыпало снегом. Фото, видео

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Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением
Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением Фото:

Новосибирск засыпало снегом всего за четыре дня до начала календарного лета. В социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеозаписи, на которых видно, как улицы, дворы и автомобили покрыты плотным слоем снега.

По данным синоптиков, в Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются заморозки с температурой от 0 до –4 градусов по Цельсию. Холодная погода сохранится как минимум до 29 мая. Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением. Из-за обильного снегопада и низких температур возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, отмечены перебои в работе городского транспорта, дорожных и коммунальных служб.

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Новосибирск засыпало снегом всего за четыре дня до начала календарного лета. В социальных сетях появились многочисленные фотографии и видеозаписи, на которых видно, как улицы, дворы и автомобили покрыты плотным слоем снега. По данным синоптиков, в Новосибирской области в ближайшие дни ожидаются заморозки с температурой от 0 до –4 градусов по Цельсию. Холодная погода сохранится как минимум до 29 мая. Мэрия Новосибирска выступила с официальным предупреждением. Из-за обильного снегопада и низких температур возможны повреждения и обрывы линий связи и электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций. Кроме того, отмечены перебои в работе городского транспорта, дорожных и коммунальных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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