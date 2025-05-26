26 мая 2025

Челябинка 27 лет скрывалась в Казахстане после убийства знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщину задержали и осудили на шесть лет
Женщину задержали и осудили на шесть лет Фото:

Жительница деревни Казанцево (Сосновского района Челябинской области) 27 лет скрывалась в Казахстане после убийства знакомого в 1997 году. Ее задержали лишь в мае 2024 года при пересечении границы. Суд назначил ей шесть лет колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

«После совершения преступления женщина скрылась на территории Республики Казахстан, в связи с чем была объявлена в розыск. При пересечении границы в мае 2024 года она была задержана на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Убийство произошло в июне 1997 года. Женщина выпивала со знакомым. На фоне употребления спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого она до смерти забила собутыльника. После задержания ее судили. Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима.

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Жительница деревни Казанцево (Сосновского района Челябинской области) 27 лет скрывалась в Казахстане после убийства знакомого в 1997 году. Ее задержали лишь в мае 2024 года при пересечении границы. Суд назначил ей шесть лет колонии, сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. «После совершения преступления женщина скрылась на территории Республики Казахстан, в связи с чем была объявлена в розыск. При пересечении границы в мае 2024 года она была задержана на территории РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Убийство произошло в июне 1997 года. Женщина выпивала со знакомым. На фоне употребления спиртного между ними произошел конфликт, в ходе которого она до смерти забила собутыльника. После задержания ее судили. Суд назначил ей шесть лет колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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