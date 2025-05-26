Самолет посадили в Казахстане
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Екатеринбурга в Сочи днем 27 мая, подал сигнал бедствия над Казахстаном. Судя по данным сервиса Flightradar24, борт отправился на посадку.
Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур и вскоре посадили в аэропорту города Актобе. Причина экстренной посадки не уточняется.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!