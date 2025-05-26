26 мая 2025

Сигнал тревоги подал самолет, летевший из Екатеринбурга в Сочи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолет посадили в Казахстане
Самолет посадили в Казахстане Фото:

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Екатеринбурга в Сочи днем 27 мая, подал сигнал бедствия над Казахстаном. Судя по данным сервиса Flightradar24, борт отправился на посадку.

Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур и вскоре посадили в аэропорту города Актобе. Причина экстренной посадки не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Екатеринбурга в Сочи днем 27 мая, подал сигнал бедствия над Казахстаном. Судя по данным сервиса Flightradar24, борт отправился на посадку. Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур и вскоре посадили в аэропорту города Актобе. Причина экстренной посадки не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием к представителям перевозчика. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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