Скончалась пассажирка самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На борту находилось 564 пассажира
На борту находилось 564 пассажира Фото:

Скончалась пассажирка, которой стало плохо в самолете авиакомпании Nordwind, летевшем из Екатеринбурга в Сочи. Об этом URA.RU рассказал читатель.

«Час назад женщине стало плохо. Сейчас [медики] констатировали остановку сердца. Пока летели, все искали прибор для [измерения] давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — сказал собеседник. На борту находилось 564 пассажира. В авиакомпании ситуацию пока не комментируют.

Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе.

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Скончалась пассажирка, которой стало плохо в самолете авиакомпании Nordwind, летевшем из Екатеринбурга в Сочи. Об этом URA.RU рассказал читатель. «Час назад женщине стало плохо. Сейчас [медики] констатировали остановку сердца. Пока летели, все искали прибор для [измерения] давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — сказал собеседник. На борту находилось 564 пассажира. В авиакомпании ситуацию пока не комментируют. Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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