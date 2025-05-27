Скончалась пассажирка самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи

Скончалась пассажирка, которой стало плохо в самолете авиакомпании Nordwind, летевшем из Екатеринбурга в Сочи. Об этом URA.RU рассказал читатель.
«Час назад женщине стало плохо. Сейчас [медики] констатировали остановку сердца. Пока летели, все искали прибор для [измерения] давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — сказал собеседник. На борту находилось 564 пассажира. В авиакомпании ситуацию пока не комментируют.
Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Вскоре его посадили в аэропорту города Актобе.
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