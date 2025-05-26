В ХМАО на директора ритуального агентства завели уголовное дело о мошенничестве

В Когалыме (ХМАО) на руководители ритуального агентства «Ритуал» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре и Следственном комитете Югры.
«Установлено, что директор ООО „Ритуал“ с 2022 года нарушал требования федерального законодательства. Он предоставлял в муниципальное казенное учреждение „УКС и ЖКХ Когалыма“ заведомо недостоверные сведения об оказанных похоронных услугах, причинив бюджету города ущерб в размере около миллиона рублей», — сообщают ведомства.
Прокуратура направила материалы проверки следователям. В результате на директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. В настоящее время идет расследование.
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