26 мая 2025

В ХМАО на директора ритуального агентства завели уголовное дело о мошенничестве

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Директор «Ритуала» предоставлял ложные сведения об оказанных услугах
Директор «Ритуала» предоставлял ложные сведения об оказанных услугах Фото:

В Когалыме (ХМАО) на руководители ритуального агентства «Ритуал» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре и Следственном комитете Югры.

«Установлено, что директор ООО „Ритуал“ с 2022 года нарушал требования федерального законодательства. Он предоставлял в муниципальное казенное учреждение „УКС и ЖКХ Когалыма“ заведомо недостоверные сведения об оказанных похоронных услугах, причинив бюджету города ущерб в размере около миллиона рублей», — сообщают ведомства.

Прокуратура направила материалы проверки следователям. В результате на директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. В настоящее время идет расследование.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Когалыме (ХМАО) на руководители ритуального агентства «Ритуал» возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом URA.RU сообщили в окружной прокуратуре и Следственном комитете Югры. «Установлено, что директор ООО „Ритуал“ с 2022 года нарушал требования федерального законодательства. Он предоставлял в муниципальное казенное учреждение „УКС и ЖКХ Когалыма“ заведомо недостоверные сведения об оказанных похоронных услугах, причинив бюджету города ущерб в размере около миллиона рублей», — сообщают ведомства. Прокуратура направила материалы проверки следователям. В результате на директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — мошенничество. В настоящее время идет расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...