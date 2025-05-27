В Екатеринбурге устроят бесплатную раздачу сладостей: чем еще занять ребенка в День защиты детей

В Екатеринбурге устроят бесплатную раздачу сладостей в честь Дня защиты детей

27 мая 2025 в 17:59 Размер текста - 17 +

Помимо приятных подарков для детей подготовили различные активности Фото: Илья Московец © URA.RU Традиционно 1 июня отмечается День защиты детей. В Екатеринбурге в честь праздника для ребят подготовили множество фестивалей — с раздачей сладкой ваты, мороженого, цирковыми выступлениями, чемпионатами по запуску воздушных змеев, даже пройдет детский крестный ход. Чем заняться малышей в праздник в пределах города и вне его — в афише URA.RU. Фестивали «Art-пикник» и «Читай, Екатеринбург!» В парке Маяковского будет множество развлечений для ребят. Это мастер-классы по изготовлению брошей, брелоков и народных кукол, художественный марафон, раскраски с героями русских сказок. Также будут просмотры мультфильмов на пуфиках, игры, встречи с детскими писателями. Вход свободный, фестивали пройдут с 11:00 до 19:00. Выступление цирка «Арлекино» На центральной поляне спортивного комплекса «Уктус» выступят акробаты, гимнасты, жонглеры и эквилибристы, а клоуны проведут экскурсию в зоопарке «Лесная братва». Мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00, посещение цирка и экскурсия бесплатные, вход в зоопарк — 500 рублей. Детское ретроралли В Музейном комплексе в Верхней Пышме возле самого большого в мире БелАЗа устроят детское ретроралли, а разминку проведет вратарь ФК «Урал» Ивана Кузнецова. Праздник начнется в 10:00, участие в ралли бесплатное, но есть ограничение — рост гонщика должен быть не менее 105 см и не более 130 см. Праздник детства в парке В Харитоновском парке устроят зарядку для всей семьи, фестиваль воздушных змеев, игры и выставку «Музейный бум в Екатеринбурге». Праздник пройдет с 11:00 до 13:00, вход свободный, но нужна регистрация . DJ-сет в гастромолле Праздник отметят и в «Главном». Для детей подготовили сахарную вату, обучение стрит-арту, перфоманс-концерт, квесты, мастер-классы и выступления диджеев. Также гости смогут сделать аквагрим, приготовить шанежку и поиграть с цветочной феей. Вход свободный, развлечения продлятся с 12:00 до 17:30. Раздача бесплатного мороженого На фудкорте ESTORY пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению трайфлов, шоу мыльных и цветных пузырей, мозгобойня. Маленьким посетителям раздадут мороженое и раскраски за чеки из детских магазинов и корнеров, сделают аквагрим. Всех желающих ждут с 12:00 до 20:00, вход бесплатный. Ярмарка старых игрушек Дети смогут продать или обменять свои старые игрушки, пройти урок финансовой грамотности, побороться за призы: велосипед, билеты на колесо обозрения, в кинотеатр или батутный парк, игрушки, сертификаты, мороженое. Также в программе — шоу мыльных пузырей, жонглеры, танцы, детский показ мод. Старт мероприятия в 14:00, нужна регистрация , но вход бесплатный. Детский крестный ход В нем могут поучаствовать школьники (от 6 лет), студенты, педагоги, родители. Крестный ход приурочен к окончанию учебного года. Люди пройдут от храма «Большой Златоуст» до часовни святой великомученицы Екатерины, после пройдет молебен, мероприятие начнется в 11:00. «Театр теней» В Ельцин Центре пройдет семейный мастер-класс для родителей и детей от 6 лет. Участников научат управлять теневыми куклами. Мероприятие пройдет в 13:00, билеты стоят по 800 рублей. Фестиваль детства В «Парке Сказов» в Арамили пройдет фестиваль с обменом детских вещей и игрушек, мастер-классами, крио- и гастро-шоу, танцами и пенной дискотекой. А еще посетителей ждут детский маркет, огромная раскраска, чемпионат по запуску воздушных змеев и многое другое. Праздник пройдет с 10:00 до 21:00, билеты — от 500 рублей. Празднование Дня защиты детей В клубе «Белая лошадь» (село Кадниково) проведут масштабные гуляния. Детей ждут мастерские, катание на паровозике и лошадях, викторины, квесты, аниматоры, циркачи, праздник красок холи, пенная дискотека и тир. День защиты детей будут отмечать с 12:00 до 18:00, вход свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Традиционно 1 июня отмечается День защиты детей. В Екатеринбурге в честь праздника для ребят подготовили множество фестивалей — с раздачей сладкой ваты, мороженого, цирковыми выступлениями, чемпионатами по запуску воздушных змеев, даже пройдет детский крестный ход. Чем заняться малышей в праздник в пределах города и вне его — в афише URA.RU. Фестивали «Art-пикник» и «Читай, Екатеринбург!» В парке Маяковского будет множество развлечений для ребят. Это мастер-классы по изготовлению брошей, брелоков и народных кукол, художественный марафон, раскраски с героями русских сказок. Также будут просмотры мультфильмов на пуфиках, игры, встречи с детскими писателями. Вход свободный, фестивали пройдут с 11:00 до 19:00. Выступление цирка «Арлекино» На центральной поляне спортивного комплекса «Уктус» выступят акробаты, гимнасты, жонглеры и эквилибристы, а клоуны проведут экскурсию в зоопарке «Лесная братва». Мероприятия пройдут с 12:00 до 14:00, посещение цирка и экскурсия бесплатные, вход в зоопарк — 500 рублей. Детское ретроралли В Музейном комплексе в Верхней Пышме возле самого большого в мире БелАЗа устроят детское ретроралли, а разминку проведет вратарь ФК «Урал» Ивана Кузнецова. Праздник начнется в 10:00, участие в ралли бесплатное, но есть ограничение — рост гонщика должен быть не менее 105 см и не более 130 см. Праздник детства в парке В Харитоновском парке устроят зарядку для всей семьи, фестиваль воздушных змеев, игры и выставку «Музейный бум в Екатеринбурге». Праздник пройдет с 11:00 до 13:00, вход свободный, но нужна регистрация. DJ-сет в гастромолле Праздник отметят и в «Главном». Для детей подготовили сахарную вату, обучение стрит-арту, перфоманс-концерт, квесты, мастер-классы и выступления диджеев. Также гости смогут сделать аквагрим, приготовить шанежку и поиграть с цветочной феей. Вход свободный, развлечения продлятся с 12:00 до 17:30. Раздача бесплатного мороженого На фудкорте ESTORY пройдут кулинарные мастер-классы по приготовлению трайфлов, шоу мыльных и цветных пузырей, мозгобойня. Маленьким посетителям раздадут мороженое и раскраски за чеки из детских магазинов и корнеров, сделают аквагрим. Всех желающих ждут с 12:00 до 20:00, вход бесплатный. Ярмарка старых игрушек Дети смогут продать или обменять свои старые игрушки, пройти урок финансовой грамотности, побороться за призы: велосипед, билеты на колесо обозрения, в кинотеатр или батутный парк, игрушки, сертификаты, мороженое. Также в программе — шоу мыльных пузырей, жонглеры, танцы, детский показ мод. Старт мероприятия в 14:00, нужна регистрация, но вход бесплатный. Детский крестный ход В нем могут поучаствовать школьники (от 6 лет), студенты, педагоги, родители. Крестный ход приурочен к окончанию учебного года. Люди пройдут от храма «Большой Златоуст» до часовни святой великомученицы Екатерины, после пройдет молебен, мероприятие начнется в 11:00. «Театр теней» В Ельцин Центре пройдет семейный мастер-класс для родителей и детей от 6 лет. Участников научат управлять теневыми куклами. Мероприятие пройдет в 13:00, билеты стоят по 800 рублей. Фестиваль детства В «Парке Сказов» в Арамили пройдет фестиваль с обменом детских вещей и игрушек, мастер-классами, крио- и гастро-шоу, танцами и пенной дискотекой. А еще посетителей ждут детский маркет, огромная раскраска, чемпионат по запуску воздушных змеев и многое другое. Праздник пройдет с 10:00 до 21:00, билеты — от 500 рублей. Празднование Дня защиты детей В клубе «Белая лошадь» (село Кадниково) проведут масштабные гуляния. Детей ждут мастерские, катание на паровозике и лошадях, викторины, квесты, аниматоры, циркачи, праздник красок холи, пенная дискотека и тир. День защиты детей будут отмечать с 12:00 до 18:00, вход свободный.