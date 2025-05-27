В Иркутске телефонные мошенники обманули 100-летнего пенсионера

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Пенсионер передал мошенникам 100 тысяч рублей
Пенсионер передал мошенникам 100 тысяч рублей Фото:

В Иркутске телефонные мошенники обманули 100-летнего пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.

«Мошенники активизировали попытки хищения денег у пожилых людей в возрасте от 80 лет. <...> Самому младшему из жертв — 81 год, старшему — 100 лет», — пишет ведомство официальном telegram-канале. Общая сумма ущерба составила 1,65 миллиона рублей. Во всех случаях мошенники использовали схожую схему: представлялись родственниками, якобы попавшими в ДТП, а также сотрудниками правоохранительных органов. Деньги передавались курьерам, которых отправляли к потерпевшим.

100-летний пенсионер поверил злоумышленникам, которые сообщили ему о якобы попавшей в аварию племяннице и необходимости срочной финансовой помощи. В результате пенсионер передал мошенникам 100 тысяч рублей. Это самый пожилой гражданин, пострадавший от подобных преступлений в регионе за всю историю наблюдений. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

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В Иркутске телефонные мошенники обманули 100-летнего пенсионера. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области. «Мошенники активизировали попытки хищения денег у пожилых людей в возрасте от 80 лет. <...> Самому младшему из жертв — 81 год, старшему — 100 лет», — пишет ведомство официальном telegram-канале. Общая сумма ущерба составила 1,65 миллиона рублей. Во всех случаях мошенники использовали схожую схему: представлялись родственниками, якобы попавшими в ДТП, а также сотрудниками правоохранительных органов. Деньги передавались курьерам, которых отправляли к потерпевшим. 100-летний пенсионер поверил злоумышленникам, которые сообщили ему о якобы попавшей в аварию племяннице и необходимости срочной финансовой помощи. В результате пенсионер передал мошенникам 100 тысяч рублей. Это самый пожилой гражданин, пострадавший от подобных преступлений в регионе за всю историю наблюдений. По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела, ведется расследование.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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