«Тело еще там»: появились фото из самолета Екатеринбург-Сочи, где умерла пассажирка

ЧП произошло на борту лайнера днем 27 мая
новость из сюжетаПассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи
В распоряжении URA.RU появились фото из самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, где скончалась пассажирка. На борту свыше 400 пассажиров, есть детская команда, рассказал агентству очевидец.
«Мы сейчас стоим в аэропорту Актобе. Тело до сих пор там, на борту, паники у пассажиров нет», — поделился собеседник.
Инцидент произошел днем 27 мая. Когда пассажирке стало плохо, лайнер экстренно отправили в Актобе. По данным URA.RU, скончалась 42-летняя женщина. Предварительно, произошла остановка сердца.
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