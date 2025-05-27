«Тело еще там»: появились фото из самолета Екатеринбург-Сочи, где умерла пассажирка

В самолете Екатеринбург-Сочи до сих пор лежит труп
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, аэрофлот, пассажирский самолет, эйрбас
ЧП произошло на борту лайнера днем 27 мая Фото:
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Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

В распоряжении URA.RU появились фото из самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, где скончалась пассажирка. На борту свыше 400 пассажиров, есть детская команда, рассказал агентству очевидец.

«Мы сейчас стоим в аэропорту Актобе. Тело до сих пор там, на борту, паники у пассажиров нет», — поделился собеседник.

Инцидент произошел днем 27 мая. Когда пассажирке стало плохо, лайнер экстренно отправили в Актобе. По данным URA.RU, скончалась 42-летняя женщина. Предварительно, произошла остановка сердца.

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В распоряжении URA.RU появились фото из самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, где скончалась пассажирка. На борту свыше 400 пассажиров, есть детская команда, рассказал агентству очевидец. «Мы сейчас стоим в аэропорту Актобе. Тело до сих пор там, на борту, паники у пассажиров нет», — поделился собеседник. Инцидент произошел днем 27 мая. Когда пассажирке стало плохо, лайнер экстренно отправили в Актобе. По данным URA.RU, скончалась 42-летняя женщина. Предварительно, произошла остановка сердца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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