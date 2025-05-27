Кремль — URA.RU: Европа уже косвенно воюет против России

Обсуждение прямого вовлечения Европы в конфликт на Украине не приближает мирное урегулирование. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Запад одновременно поставляет Киеву оружие и говорит, что не воюет с Россией.
«Европа опосредованно принимает участие (в конфликте на Украине. — Прим. ред.). Продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов — это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающейся дискуссии относительно возможности направления европейских контингентов и прямого вовлечения стран Европы. Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию», — заявил Песков.
Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил 26 мая, что Европа не воюет с Россией и ее народом. В этот же день Нидерланды отправили Киеву последние из 24 обещанных истребителей F-16, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений по дальнобойности ракет. Позднее он уточнил, что решение по оружию для ВСУ было принято «несколько месяцев назад».
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