Кремль — URA.RU: Европа уже косвенно воюет против России

Песков заявил, что поставки оружия Киеву со стороны Европы мешают переговорам
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Дмитрий Песков назвал поставки оружия Киеву со стороны Европы косвенной войной против России
Дмитрий Песков назвал поставки оружия Киеву со стороны Европы косвенной войной против России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Обсуждение прямого вовлечения Европы в конфликт на Украине не приближает мирное урегулирование. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Запад одновременно поставляет Киеву оружие и говорит, что не воюет с Россией.

«Европа опосредованно принимает участие (в конфликте на Украине. — Прим. ред.). Продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов — это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающейся дискуссии относительно возможности направления европейских контингентов и прямого вовлечения стран Европы. Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию», — заявил Песков.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил 26 мая, что Европа не воюет с Россией и ее народом. В этот же день Нидерланды отправили Киеву последние из 24 обещанных истребителей F-16, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений по дальнобойности ракет. Позднее он уточнил, что решение по оружию для ВСУ было принято «несколько месяцев назад».

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Обсуждение прямого вовлечения Европы в конфликт на Украине не приближает мирное урегулирование. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, что Запад одновременно поставляет Киеву оружие и говорит, что не воюет с Россией. «Европа опосредованно принимает участие (в конфликте на Украине. — Прим. ред.). Продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов — это и есть косвенное участие в войне против России. Мы все являемся свидетелями продолжающейся дискуссии относительно возможности направления европейских контингентов и прямого вовлечения стран Европы. Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию», — заявил Песков. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил 26 мая, что Европа не воюет с Россией и ее народом. В этот же день Нидерланды отправили Киеву последние из 24 обещанных истребителей F-16, а канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений по дальнобойности ракет. Позднее он уточнил, что решение по оружию для ВСУ было принято «несколько месяцев назад».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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