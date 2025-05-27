Стало известно, кому из рабочих платят 200 000 рублей в Челябинской области. Скрин

В Челябинской области больше всех в среднем получают гипсокартонщики и каменщики
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе гипсокартонщики стали зарабатывать в среднем 200 000 рублей в месяц
В регионе гипсокартонщики стали зарабатывать в среднем 200 000 рублей в месяц Фото:

В Челябинске в первом квартале 2025 года больше всего зарабатывают специалисты, работающие в строительной отрасли. Лидируют гипсокартонщики со средней зарплатой в 200 000 рублей в месяц. На втором месте по заработку — каменщики со средним заработком 167 240 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«По итогам первого квартала 2025 года больше всех в регионе стали зарабатывать специалисты, работающие в строительной отрасли. Такая ситуация объясняется развитием инфраструктурных проектов, повышенным спросом на строительство частных домов и коттеджей, а также востребованностью ремонтных работ и подготовкой к дачному сезону», — сообщается в пресс-службе.

В Челябинске самые большие зарплаты получают гипсокартонщики, которые специализируются на монтаже гипсокартонных конструкций при внутренней отделке помещений. Их заработок в среднем — 199 831 рублей в месяц, что на 11% больше по сравнению с 2025 годом.

Каменщики в регионе оказались на втором месте по заработку среди рабочих специальностей. В среднем они получают 167 240 рублей в месяц, что на 39% больше, чем в 2025 году. Такие специалисты строят как жилые, так и коммерческие здания. У застройщиков на них высокий спрос, поэтому такая профессия — одна из самых востребованных в регионе.

На третьем месте — токари со средней зарплатой 162 138 рублей в месяц. Четвертое место занимают автомаляры, специалисты по подготовке и окраске автомобильных кузовов и деталей, с заработком 111 087 рублей в месяц. Замыкают рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в регионе автомеханики со средней зарплатой 94 571 рублей в месяц.

Динамика средних предлагаемых зарплат, первый квартал 2024/2025 года
Динамика средних предлагаемых зарплат, первый квартал 2024/2025 года
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В Челябинске в первом квартале 2025 года больше всего зарабатывают специалисты, работающие в строительной отрасли. Лидируют гипсокартонщики со средней зарплатой в 200 000 рублей в месяц. На втором месте по заработку — каменщики со средним заработком 167 240 рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «По итогам первого квартала 2025 года больше всех в регионе стали зарабатывать специалисты, работающие в строительной отрасли. Такая ситуация объясняется развитием инфраструктурных проектов, повышенным спросом на строительство частных домов и коттеджей, а также востребованностью ремонтных работ и подготовкой к дачному сезону», — сообщается в пресс-службе. В Челябинске самые большие зарплаты получают гипсокартонщики, которые специализируются на монтаже гипсокартонных конструкций при внутренней отделке помещений. Их заработок в среднем — 199 831 рублей в месяц, что на 11% больше по сравнению с 2025 годом. Каменщики в регионе оказались на втором месте по заработку среди рабочих специальностей. В среднем они получают 167 240 рублей в месяц, что на 39% больше, чем в 2025 году. Такие специалисты строят как жилые, так и коммерческие здания. У застройщиков на них высокий спрос, поэтому такая профессия — одна из самых востребованных в регионе. На третьем месте — токари со средней зарплатой 162 138 рублей в месяц. Четвертое место занимают автомаляры, специалисты по подготовке и окраске автомобильных кузовов и деталей, с заработком 111 087 рублей в месяц. Замыкают рейтинг самых высокооплачиваемых рабочих профессий в регионе автомеханики со средней зарплатой 94 571 рублей в месяц.
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© Служба новостей «URA.RU»
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