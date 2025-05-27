СК доказал причастность ВСУ к расстрелу жителя Курской области, над которым они издевались на видео

Следком: установлена причастность бойцов ВСУ к убийству жителя Курской области
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Бойцы ВСУ действительно расстреляли жителя Курской области, имитируя немецкую речь
Бойцы ВСУ действительно расстреляли жителя Курской области, имитируя немецкую речь Фото:
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Следственный комитет России установил причастность украинских военных к гибели пожилого жителя Курской области Александра Григорьева, над которым они издевались на видео. Об этом сообщили в самом СК.

«Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области», — говорится в telegram-канале СК России. По данным ведомства, расследование ведется по признакам реабилитации нацизма и убийства.

По версии следствия, в августе 2024 года бойцы ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, издевались над мужчиной в селе Гоголевка, имитируя немецкий акцент, после чего опубликовали видеозапись своих действий в интернете. После освобождения населенного пункта российскими военнослужащими было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Экспертиза подтвердила, что он погиб от боеприпаса, примененного украинскими военными.

В ходе расследования была установлена личность погибшего — им оказался местный житель Александр Григорьев. Родственники опознали его по одежде и частям тела, а дочь рассказала следователям, что узнала о гибели отца от российских военных, которые эвакуировали его тело из освобожденного села в конце апреля. Известно, что Александр Григорьев ранее проживал на Донбассе, но с началом боевых действий переехал в Курскую область к дочери Светлане, спасаясь от боевых действий. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что созвонился с дочерью погибшего и выразил соболезнования от имени жителей региона.

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Следственный комитет России установил причастность украинских военных к гибели пожилого жителя Курской области Александра Григорьева, над которым они издевались на видео. Об этом сообщили в самом СК. «Установлена причастность украинских боевиков к гибели пожилого мужчины в Суджанском районе Курской области», — говорится в telegram-канале СК России. По данным ведомства, расследование ведется по признакам реабилитации нацизма и убийства. По версии следствия, в августе 2024 года бойцы ВСУ, вторгшиеся в Курскую область, издевались над мужчиной в селе Гоголевка, имитируя немецкий акцент, после чего опубликовали видеозапись своих действий в интернете. После освобождения населенного пункта российскими военнослужащими было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Экспертиза подтвердила, что он погиб от боеприпаса, примененного украинскими военными. В ходе расследования была установлена личность погибшего — им оказался местный житель Александр Григорьев. Родственники опознали его по одежде и частям тела, а дочь рассказала следователям, что узнала о гибели отца от российских военных, которые эвакуировали его тело из освобожденного села в конце апреля. Известно, что Александр Григорьев ранее проживал на Донбассе, но с началом боевых действий переехал в Курскую область к дочери Светлане, спасаясь от боевых действий. Депутат Александр Хинштейн сообщил, что созвонился с дочерью погибшего и выразил соболезнования от имени жителей региона.
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