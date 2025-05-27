Президенты России и США договорились об обмене заключенными

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Лавров подчеркнул, что такие переговоры требуют особой конфиденциальности
Лавров подчеркнул, что такие переговоры требуют особой конфиденциальности Фото:

Москва и Вашингтон ведут переговоры о подготовке обмена заключенными. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.

«Условились наши президенты в ходе телефонного разговора подготовить обмен заключёнными между США и Россией», — сказал Лавров, передает РИА Новости. По словам министра, сейчас детали возможной сделки обсуждаются по линии компетентных органов обеих стран. Лавров подчеркнул, что такие переговоры требуют особой конфиденциальности и точности в согласовании позиций.

Встреча Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом проходила в Москве. Хотя основной темой переговоров были двусторонние отношения России и Турции, вопрос обмена заключенными между Россией и США также обсуждался на уровне министров.

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Москва и Вашингтон ведут переговоры о подготовке обмена заключенными. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве. «Условились наши президенты в ходе телефонного разговора подготовить обмен заключёнными между США и Россией», — сказал Лавров, передает РИА Новости. По словам министра, сейчас детали возможной сделки обсуждаются по линии компетентных органов обеих стран. Лавров подчеркнул, что такие переговоры требуют особой конфиденциальности и точности в согласовании позиций. Встреча Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом проходила в Москве. Хотя основной темой переговоров были двусторонние отношения России и Турции, вопрос обмена заключенными между Россией и США также обсуждался на уровне министров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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