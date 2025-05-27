Президенты России и США договорились об обмене заключенными

Москва и Вашингтон ведут переговоры о подготовке обмена заключенными. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Москве.
«Условились наши президенты в ходе телефонного разговора подготовить обмен заключёнными между США и Россией», — сказал Лавров, передает РИА Новости. По словам министра, сейчас детали возможной сделки обсуждаются по линии компетентных органов обеих стран. Лавров подчеркнул, что такие переговоры требуют особой конфиденциальности и точности в согласовании позиций.
Встреча Лаврова с турецким коллегой Хаканом Фиданом проходила в Москве. Хотя основной темой переговоров были двусторонние отношения России и Турции, вопрос обмена заключенными между Россией и США также обсуждался на уровне министров.
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