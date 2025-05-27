Губернатор Калининградской области запретил вывозить картошку из региона

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Вывоз продукции приводит к необходимости закупать картофель по более высоким ценам
Вывоз продукции приводит к необходимости закупать картофель по более высоким ценам Фото:

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выступил с инициативой запретить вывоз картофеля за пределы региона. Соответствующее заявление прозвучало на оперативном совещании в правительстве области.

«Пока мы себя не обеспечиваем по овощной группе и по картофелю, не нужно вывозить больше картофель из нашего региона. Все необходимо оставлять здесь, в регионе», — заявил Беспрозванных, передает «Комсомольская правда».

Глава региона отметил, что часть урожая вывозится за пределы региона. Беспрозванных подчеркнул, что при текущей ситуации вывоз продукции приводит к необходимости закупать картофель по более высоким ценам, что негативно сказывается на стоимости продукта для местных жителей. По его словам, если картофель вывозится, а затем возвращается уже по другой цене, это приводит к дополнительным логистическим расходам и росту цен на полках магазинов.

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выступил с инициативой запретить вывоз картофеля за пределы региона. Соответствующее заявление прозвучало на оперативном совещании в правительстве области. «Пока мы себя не обеспечиваем по овощной группе и по картофелю, не нужно вывозить больше картофель из нашего региона. Все необходимо оставлять здесь, в регионе», — заявил Беспрозванных, передает «Комсомольская правда». Глава региона отметил, что часть урожая вывозится за пределы региона. Беспрозванных подчеркнул, что при текущей ситуации вывоз продукции приводит к необходимости закупать картофель по более высоким ценам, что негативно сказывается на стоимости продукта для местных жителей. По его словам, если картофель вывозится, а затем возвращается уже по другой цене, это приводит к дополнительным логистическим расходам и росту цен на полках магазинов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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