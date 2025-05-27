Губернатор Калининградской области запретил вывозить картошку из региона

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выступил с инициативой запретить вывоз картофеля за пределы региона. Соответствующее заявление прозвучало на оперативном совещании в правительстве области.
«Пока мы себя не обеспечиваем по овощной группе и по картофелю, не нужно вывозить больше картофель из нашего региона. Все необходимо оставлять здесь, в регионе», — заявил Беспрозванных, передает «Комсомольская правда».
Глава региона отметил, что часть урожая вывозится за пределы региона. Беспрозванных подчеркнул, что при текущей ситуации вывоз продукции приводит к необходимости закупать картофель по более высоким ценам, что негативно сказывается на стоимости продукта для местных жителей. По его словам, если картофель вывозится, а затем возвращается уже по другой цене, это приводит к дополнительным логистическим расходам и росту цен на полках магазинов.
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