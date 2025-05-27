В Челябинске со 2 июня по 31 августа остановку для пассажиров трамваев «Поселок Першино временно перенесут на другую площадку, а именно на одноименную автобусную остановку, расположенную неподалеку. Это связано с переустройством трамвайных путей, сообщили в пресс-службе мэрии.
«Подрядная организация приступает к переустройству трамвайных путей. В связи с этим посадка и высадка пассажиров на трамвайном остановочном комплексе „Поселок Першино“ будет невозможна», — сообщили в пресс-службе.
Как отметили в мэрии, работы по капремонту моста через реку Миасс по улице Черкасской ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Завершить работы на трамвайных путях подрядчик планирует в июне 2027 года.
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