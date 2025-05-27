Туши погибших оленей в ЯНАО привлекли семью медведей выйти к людям. Видео

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Четыре медведя обглодали туши мертвых оленей в ЯНАО
Четыре медведя обглодали туши мертвых оленей в ЯНАО Фото:

Семью бурых медведей заметили вблизи села Аксарка в ЯНАО. Причиной из выхода к людям стали две туши погибших оленей, сообщили в службе по охране биоресурсов региона.

«Сотрудники службы оперативно выехали на место и подтвердили присутствие четырех бурых медведей. Причиной их появления стали две туши павших домашних оленей, обнаруженные у дороги», — сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов, со ссылкой на службу биоресурсов. В службе уточнили, что после устранения источника, привлекшего хищников, ситуация находится под контролем.

В настоящее время специалисты продолжают патрулирование территории, чтобы не допустить повторного выхода медведей к населенному пункту и автодороге. В случае повторного появления животных будут приняты меры по их отпугиванию.

Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых была запечатлена семья медведей неподалеку от села. Информация вызвала обеспокоенность среди населения и привлекла внимание природоохранных служб.

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Семью бурых медведей заметили вблизи села Аксарка в ЯНАО. Причиной из выхода к людям стали две туши погибших оленей, сообщили в службе по охране биоресурсов региона. «Сотрудники службы оперативно выехали на место и подтвердили присутствие четырех бурых медведей. Причиной их появления стали две туши павших домашних оленей, обнаруженные у дороги», — сообщили в пресс-службе департамента природных ресурсов, со ссылкой на службу биоресурсов. В службе уточнили, что после устранения источника, привлекшего хищников, ситуация находится под контролем. В настоящее время специалисты продолжают патрулирование территории, чтобы не допустить повторного выхода медведей к населенному пункту и автодороге. В случае повторного появления животных будут приняты меры по их отпугиванию. Ранее местные жители опубликовали в социальных сетях видеозаписи, на которых была запечатлена семья медведей неподалеку от села. Информация вызвала обеспокоенность среди населения и привлекла внимание природоохранных служб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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