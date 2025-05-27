Тело умершей в самолете по пути в Сочи доставят спецбортом в Екатеринбург

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Работа аэропорта города Сочи, лайнер, пассажирский самолет, сухой суперджет, суперджет, авиакомпания россия
Предположительно, у женщины остановилось сердце на борту самолета Фото:
новость из сюжета
Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи

Тело 42-летней женщины, которая скончалась в летевшем в Сочи самолете, доставят в Екатеринбург спецбортом. Об этом URA.RU сообщил источник.

По его словам, это произойдет после того, как в Актобе (где произошла экстренная посадка) проведут судмедэкспертизу. «Семья, с которой летела женщина, возвращается в Екатеринбург», — добавил собеседник агентства. Связаться с родственниками не удалось, никто не отвечает на звонки корреспондента.

Инцидент произошел днем 27 мая, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Предположительно, проблем со здоровьем у женщины не было. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.

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Тело 42-летней женщины, которая скончалась в летевшем в Сочи самолете, доставят в Екатеринбург спецбортом. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, это произойдет после того, как в Актобе (где произошла экстренная посадка) проведут судмедэкспертизу. «Семья, с которой летела женщина, возвращается в Екатеринбург», — добавил собеседник агентства. Связаться с родственниками не удалось, никто не отвечает на звонки корреспондента. Инцидент произошел днем 27 мая, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Предположительно, проблем со здоровьем у женщины не было. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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