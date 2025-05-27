Тело умершей в самолете по пути в Сочи доставят спецбортом в Екатеринбург

27 мая 2025 в 18:01 Размер текста - 17 +

Предположительно, у женщины остановилось сердце на борту самолета Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Пассажирка скончалась в самолете Екатеринбург-Сочи Тело 42-летней женщины, которая скончалась в летевшем в Сочи самолете, доставят в Екатеринбург спецбортом. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, это произойдет после того, как в Актобе (где произошла экстренная посадка) проведут судмедэкспертизу. «Семья, с которой летела женщина, возвращается в Екатеринбург», — добавил собеседник агентства. Связаться с родственниками не удалось, никто не отвечает на звонки корреспондента. Инцидент произошел днем 27 мая, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Предположительно, проблем со здоровьем у женщины не было. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тело 42-летней женщины, которая скончалась в летевшем в Сочи самолете, доставят в Екатеринбург спецбортом. Об этом URA.RU сообщил источник. По его словам, это произойдет после того, как в Актобе (где произошла экстренная посадка) проведут судмедэкспертизу. «Семья, с которой летела женщина, возвращается в Екатеринбург», — добавил собеседник агентства. Связаться с родственниками не удалось, никто не отвечает на звонки корреспондента. Инцидент произошел днем 27 мая, когда самолет был над территорией Казахстана. Судно развернули над селом Мукур и посадили в аэропорту Актобе. Спасти ее не удалось, она умерла еще до посадки. Предположительно, проблем со здоровьем у женщины не было. Подробнее о трагедии, — в сюжете URA.RU.