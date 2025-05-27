Цена квадратного метра на вторичке в ЯНАО выросла за несколько лет в три раза

За пять лет в ряде городов ЯНАО квадратный метр жилья на вторичном рынке вырос на 149%. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».
«В 2020 цена за один квадратный метр вторичного жилья в Ноябрьске (ЯНАО) составляла 55,8 тысячи рублей. Весной текущего года один квадратный метр стоит 139,2 тысячи рублей. Динамика за пять лет – 149%», — отметили аналитики «Циан».
В Новом Уренгое (ЯНАО) цена за метр «вторички» за пять лет выросла на 61%. В 2020 году показатель составлял 105,5 тысяч за квадратный метр, на сегодняшний день – 169,9 тысячи рублей.
По данным специалистов, в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики с ростом доходов населения одновременно произошел рост спроса на недвижимость, в первую очередь на вторичном рынке, так как хороший выбор новостроек есть не везде. Вместе со спросом выросли и цены. «В целом, более выраженный рост цен был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале выросло число ипотечных займов без господдержки. Выдача кредитов на жилье в округе сохранилась на уровне прошлого года несмотря на ужесточение кредитно-денежной политики и рост ключевой ставки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!