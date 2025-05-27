Цена квадратного метра на вторичке в ЯНАО выросла за несколько лет в три раза

В Ноябрьске квадратный метр вторичного жилья вырос на 149% за пять лет
© Служба новостей «URA.RU»
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В Ноябрьске квадратный метр жилья вырос на 149%
В Ноябрьске квадратный метр жилья вырос на 149% Фото:

За пять лет в ряде городов ЯНАО квадратный метр жилья на вторичном рынке вырос на 149%. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики».

«В 2020 цена за один квадратный метр вторичного жилья в Ноябрьске (ЯНАО) составляла 55,8 тысячи рублей. Весной текущего года один квадратный метр стоит 139,2 тысячи рублей. Динамика за пять лет – 149%», — отметили аналитики «Циан».

В Новом Уренгое (ЯНАО) цена за метр «вторички» за пять лет выросла на 61%. В 2020 году показатель составлял 105,5 тысяч за квадратный метр, на сегодняшний день – 169,9 тысячи рублей.

По данным специалистов, в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики с ростом доходов населения одновременно произошел рост спроса на недвижимость, в первую очередь на вторичном рынке, так как хороший выбор новостроек есть не везде. Вместе со спросом выросли и цены. «В целом, более выраженный рост цен был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале выросло число ипотечных займов без господдержки. Выдача кредитов на жилье в округе сохранилась на уровне прошлого года несмотря на ужесточение кредитно-денежной политики и рост ключевой ставки.

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За пять лет в ряде городов ЯНАО квадратный метр жилья на вторичном рынке вырос на 149%. Об этом URA.RU рассказали специалисты «Циан.Аналитики». «В 2020 цена за один квадратный метр вторичного жилья в Ноябрьске (ЯНАО) составляла 55,8 тысячи рублей. Весной текущего года один квадратный метр стоит 139,2 тысячи рублей. Динамика за пять лет – 149%», — отметили аналитики «Циан». В Новом Уренгое (ЯНАО) цена за метр «вторички» за пять лет выросла на 61%. В 2020 году показатель составлял 105,5 тысяч за квадратный метр, на сегодняшний день – 169,9 тысячи рублей. По данным специалистов, в городах с высокой долей промышленности в структуре экономики с ростом доходов населения одновременно произошел рост спроса на недвижимость, в первую очередь на вторичном рынке, так как хороший выбор новостроек есть не везде. Вместе со спросом выросли и цены. «В целом, более выраженный рост цен был характерен для городов с относительно дешевой недвижимостью, а также локаций, где не очень развит рынок новостроек», — отметила эксперт «Циан.Аналитики» Елена Бобровская. Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале выросло число ипотечных займов без господдержки. Выдача кредитов на жилье в округе сохранилась на уровне прошлого года несмотря на ужесточение кредитно-денежной политики и рост ключевой ставки.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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