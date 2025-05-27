Клещи стали чаще кусать свердловчан

С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 14,5 тысячи человек, что в 1,4 раза выше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском и Тугулымском, Алапаевском районе, Таборинском, Верхотурье, Ирбитском и Талицком округах", — пояснили в ведомстве.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 34 человека, а на клещевой боррелиоз — 77 человек. Всего санврачи исследовали 11,8 тысячи особей клещей.
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