Клещи стали чаще кусать свердловчан

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От укусов клещей пострадали более 14 тысяч человек
От укусов клещей пострадали более 14 тысяч человек Фото:

С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 14,5 тысячи человек, что в 1,4 раза выше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском и Тугулымском, Алапаевском районе, Таборинском, Верхотурье, Ирбитском и Талицком округах", — пояснили в ведомстве.

С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 34 человека, а на клещевой боррелиоз — 77 человек. Всего санврачи исследовали 11,8 тысячи особей клещей.

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С начала сезона в Свердловской области от укусов клещей пострадали 14,5 тысячи человек, что в 1,4 раза выше показателей аналогичного периода 2024 года. Об этом рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора. "Случаи зарегистрированы в 65 муниципалитетах. Наибольшее количество пострадавших из расчета на 100 тысяч населения — в Байкаловском, Слободо-Туринском, Пышминском и Тугулымском, Алапаевском районе, Таборинском, Верхотурье, Ирбитском и Талицком округах", — пояснили в ведомстве. С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 34 человека, а на клещевой боррелиоз — 77 человек. Всего санврачи исследовали 11,8 тысячи особей клещей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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