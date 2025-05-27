«Будете хулиганить — будете получать»: Песков прокомментировал разрешение на удары вглубь России

Президент РФ Владимир Путин четко дал понять, что те, кто будут хулиганить в России — будут от нее получать. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что, создавая неопределенность вокруг ударов по РФ, Запад создает бремя для себя же.
«Наш президент чётко дал понять, что никто не может просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России. Будете хулиганить — будете получать», — сказал Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его telegram-канале. Так он ответил на вопрос о стратегической неопределенности, которую пытаются создать страны Запада своими заявлениями о разрешении на удары вглубь России. Если страны попытаются создать неопределенность, они в первую очередь создадут для себя бремя, и неизвестно, смогут ли они его вынести.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о разрешении Киеву бить дальнобойными ракетами вглубь РФ. Позже власти ФРГ сообщили, что таких разрешений подписано не было, однако Мерц продолжает настаивать на том, что они все-таки есть.
В течение нескольких последних дней ВС РФ наносили массированные удары ракетами и беспилотниками по военным объектам на всей территории Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что все атаки по украинскому военно-промышленному комплексу являются закономерной реакцией на атаки дронов ВСУ.
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