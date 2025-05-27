Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поделился афишей летних мероприятий в регионе. По его словам, сезон будет богат на мероприятия.
«Лето на Южном Урале — это не только время для активного отдыха на природе, но и пора ярких фестивалей, культурных и спортивных событий. Этот сезон будет богат на мероприятия, которые подарят незабываемые впечатления и оставят самые теплые воспоминания», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Одними из самых ярких событий станут Детский фестиваль мороженного «Единорожок», VK Fest, Бажовский фестиваль, Атомный выпускной, Областной Сабантуй, Курчатовский фестиваль, Пламя Аркаима. Также в список вошли Парижский полумарафон, Парижская неделя моды, горный ультрамарофн, Бушуевский фестиваль и другие мероприятия.
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