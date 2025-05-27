«Хищение недопустимо»: губернатор Иркутской области поддержал суд над проворовавшимся депутатом

Губернатор Кобзев поддержал следствие над обвиняемым в хищениях депутатом Тулуна
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Кобзев заявил, что все случаи хищений будут выявляться и расследоваться
Кобзев заявил, что все случаи хищений будут выявляться и расследоваться Фото:

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал расследование и предстоящий суд над экс-депутатом думы города Тулуна Сергеем Романенко, который обвиняется в хищении более 6,5 миллиона рублей. Комментарий главы региона есть в распоряжении URA.RU.

«Я считаю полностью справедливым разбирательство в отношении бывшего депутата Думы города Тулуна, который вступил в сговор с сотрудником местной администрации для хищения двух квартир из госфонда <...> Хищение государственных денег недопустимо! Вне зависимости от должности. В ситуации в Тулуне ведь обманывали-то своих земляков, кому предназначались эти квартиры… Причем избранный народом депутат. Надо понимать, что любая махинация будет раскрыта. Я всегда был и остаюсь на стороне жителей и закона, любое нарушение надо пресекать», — подчеркнул Игорь Кобзев.

«Сейчас Президент поддержал нас в продлении программы восстановления до 2030 года. Естественно, что контроль расходов ведется жесткий. И такой у нас подход не только по Тулуну. Во всех подобных ситуациях моя позиция одинаковая — мы передаем информацию правоохранительным органам и максимально содействуем <...> Жители Тулуна прекрасно знают, что на устранение последствий наводнения по поручению Президента были очень оперативно выделены серьезные деньги. Все работы шли под его контролем, ведь тогда в городе произошла настоящая катастрофа, мы восстановили город буквально с нуля», — сообщил Кобзев. 

По данным следствия, Сергей Романенко в 2020 году вместе с сотрудником администрации подделал документы и незаконно включил себя в очередь на жилье по программе переселения из аварийного фонда. В результате попытки хищения двух квартир стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей, на имущество подозреваемого был наложен арест на сумму 4,5 миллиона рублей. Романенко признал свою вину и заключил досудебное соглашение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, расследование в отношении второго участника продолжается.

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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поддержал расследование и предстоящий суд над экс-депутатом думы города Тулуна Сергеем Романенко, который обвиняется в хищении более 6,5 миллиона рублей. Комментарий главы региона есть в распоряжении URA.RU. «Я считаю полностью справедливым разбирательство в отношении бывшего депутата Думы города Тулуна, который вступил в сговор с сотрудником местной администрации для хищения двух квартир из госфонда <...> Хищение государственных денег недопустимо! Вне зависимости от должности. В ситуации в Тулуне ведь обманывали-то своих земляков, кому предназначались эти квартиры… Причем избранный народом депутат. Надо понимать, что любая махинация будет раскрыта. Я всегда был и остаюсь на стороне жителей и закона, любое нарушение надо пресекать», — подчеркнул Игорь Кобзев. «Сейчас Президент поддержал нас в продлении программы восстановления до 2030 года. Естественно, что контроль расходов ведется жесткий. И такой у нас подход не только по Тулуну. Во всех подобных ситуациях моя позиция одинаковая — мы передаем информацию правоохранительным органам и максимально содействуем <...> Жители Тулуна прекрасно знают, что на устранение последствий наводнения по поручению Президента были очень оперативно выделены серьезные деньги. Все работы шли под его контролем, ведь тогда в городе произошла настоящая катастрофа, мы восстановили город буквально с нуля», — сообщил Кобзев.  По данным следствия, Сергей Романенко в 2020 году вместе с сотрудником администрации подделал документы и незаконно включил себя в очередь на жилье по программе переселения из аварийного фонда. В результате попытки хищения двух квартир стоимостью свыше 6,5 миллиона рублей, на имущество подозреваемого был наложен арест на сумму 4,5 миллиона рублей. Романенко признал свою вину и заключил досудебное соглашение, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, расследование в отношении второго участника продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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