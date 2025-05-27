«Горит за дилерскими центрами»: в Челябинске вспыхнул крупный пожар в районе ЧМЗ. Фото, видео

В Челябинске вспыхнул крупный пожар в районе ЧМЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске возник крупный пожар
В Челябинске возник крупный пожар Фото:

В Челябинске на открытой площадке в районе металлургического завода (ЧМЗ) произошел крупный пожар. На территории горят деревянные поддоны, существует угроза стоящим рядом автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона.

«Горят деревянные поддоны на открытой площадке. Есть угроза стоящим рядом автомобилям. На месте работают подразделения», — сообщили в ведомстве.

По словам очевидцев, на Свердловском тракте в небо поднимаются густые черные клубы дыма, заметные из разных районов города. Очаг находится неподалеку от дилерских автоцентров. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.

Крупный пожар возник вечером 27 мая
Крупный пожар возник вечером 27 мая
Фото:
Пожарные оперативно ликвидируют возгорание
Пожарные оперативно ликвидируют возгорание
Фото:

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В Челябинске на открытой площадке в районе металлургического завода (ЧМЗ) произошел крупный пожар. На территории горят деревянные поддоны, существует угроза стоящим рядом автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона. «Горят деревянные поддоны на открытой площадке. Есть угроза стоящим рядом автомобилям. На месте работают подразделения», — сообщили в ведомстве. По словам очевидцев, на Свердловском тракте в небо поднимаются густые черные клубы дыма, заметные из разных районов города. Очаг находится неподалеку от дилерских автоцентров. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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