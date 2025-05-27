В Челябинске на открытой площадке в районе металлургического завода (ЧМЗ) произошел крупный пожар. На территории горят деревянные поддоны, существует угроза стоящим рядом автомобилям. Об этом URA.RU сообщили в МЧС региона.
«Горят деревянные поддоны на открытой площадке. Есть угроза стоящим рядом автомобилям. На месте работают подразделения», — сообщили в ведомстве.
По словам очевидцев, на Свердловском тракте в небо поднимаются густые черные клубы дыма, заметные из разных районов города. Очаг находится неподалеку от дилерских автоцентров. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания.
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