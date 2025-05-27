27 мая 2025

Росавиация: аэропорт Домодедово прекратил прием и отправку рейсов

© Служба новостей «URA.RU»
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Домодедово временно не отправляет и не принимает рейсы
Домодедово временно не отправляет и не принимает рейсы Фото:

В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуга (Грабцево).

Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московской области, включая Жуковский, а также в городах Владимир, Иваново и Калуга. Такие меры принимаются для усиления безопасности полетов гражданской авиации при возникновении внештатных ситуаций. Пассажирам в подобных случаях рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропортов и авиакомпаний.

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В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуга (Грабцево). Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московской области, включая Жуковский, а также в городах Владимир, Иваново и Калуга. Такие меры принимаются для усиления безопасности полетов гражданской авиации при возникновении внештатных ситуаций. Пассажирам в подобных случаях рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропортов и авиакомпаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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