Временно закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский

В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он в telegram-канале. По его словам, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
Ранее он сообщал, что ограничения были введены в аэропортах городов Владимир, Иваново и Калуга. По его словам, действие трех российских аэропортов было временно ограничено для усиления безопасности полетов гражданских воздушных судов.
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