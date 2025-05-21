Временно закрылись аэропорты Домодедово и Жуковский

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В России временно закрыли еще два аэропорта
В России временно закрыли еще два аэропорта Фото:

В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он в telegram-канале. По его словам, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. 

Ранее он сообщал, что ограничения были введены в аэропортах городов Владимир, Иваново и Калуга. По его словам, действие трех российских аэропортов было временно ограничено для усиления безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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В аэропортах Домодедово и Жуковский в Московской области введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов также введены в аэропортах Домодедово и Жуковский», — написал он в telegram-канале. По его словам, воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.  Ранее он сообщал, что ограничения были введены в аэропортах городов Владимир, Иваново и Калуга. По его словам, действие трех российских аэропортов было временно ограничено для усиления безопасности полетов гражданских воздушных судов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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